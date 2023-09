12/09/2023 - 07:00

Versailles, le 12 septembre 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, a décidé d'intégrer les indicateurs du temps de réponse de son appel infirmier de nouvelle génération Serenea® dans le « Dashboard Pro » de Papyhappy, le comparateur de référence des établissements dédiés à l'accueil des personnes âgées.

Serenea®, la solution qui participe au bien-être des résidents

Depuis deux ans, les établissements dédiés au seniors (EHPAD, Résidences autonomie ou services) traversent une véritable crise. Au-delà des amalgames, cette crise, qui a bouleversé l'équilibre de tout un secteur, est avant tout liée à l'absence d'indicateurs fiables de suivi de la qualité de services. À partir de ce constat, l'équipe Bluelinea a réfléchi à la meilleure façon de faciliter l'accès à des indicateurs exhaustifs relatifs à la bonne prise en charge des appels et demandes de leurs résidents et a créé Serenea®, la solution qui participe au bien-être des résidents et à l'amélioration de la qualité de services pour permettre aux directions et soignants de regagner la confiance des familles et des institutionnels.

Serenea® regroupe dans une seule offre prête à l'emploi des médaillons d'appel infirmier mobile (qui permettent également la localisation à l'intérieur d'un établissement), l'acquittement de proximité des alertes (grâce au médaillon porté par un soignant qui peut servir également de demande de renfort auprès de ses collègues) et bien évidemment le couplage avec les solutions de téléphonie (DECT) en place. Bluelinea a choisi également d'inclure dans son offre de base le transfert des appels non traités dans les 10 minutes vers sa plateforme « HELP » et ainsi assister, jour et nuit, les soignants.

Après avoir équipé plus de 500 établissements en France, Bluelinea a décidé d'aller encore plus loin pour reconnaitre la qualité de services des soignants en facilitant l'accès aux données statistiques de Serenea® autant pour les directions des établissements que les responsables régionaux ou nationaux des groupes d'EHPAD.

À l'occasion des assises des EHPAD qui se déroulent les 12 et 13 septembre 2023 à la Maison de la Mutualité à Paris, Bluelinea et Serenea® dévoilent ainsi le nouveau Dashboard Pro de Papyhappy qui intègre quotidiennement les données de Serenea® au-delà des témoignages des familles et du personnel.

Papyhappy, le comparateur éthique et indépendant pour choisir sa résidence senior ou son EHPAD

Papyhappy, le comparateur de référence du secteur, apporte à l'échelle nationale une solution honnête et claire aux seniors ou à leurs familles pour les aider à trouver la meilleure solution de logement, dans les meilleures conditions.

Permettre de choisir un établissement en donnant plus de transparence grâce aux témoignages des familles mais aussi du personnel contribue à mettre en valeur les structures qui prennent bien soin de nos aînés et inciter les autres à s'améliorer. Papyhappy, qui regroupe d'ores et déjà les données issues de 1 400 établissements en France, intégrera donc désormais les données issues de Serenea®.

Serenea® en mode locatif : abonnement mensuel autour de 950 € HT / Établissement de 70 résidents

De plus, ayant constaté que nombre d'établissements rencontrent des difficultés majeures à maintenir ou renouveler leurs matériels, Bluelinea a lancé Serenea® sous la forme d'un abonnement mensuel « tout compris ».

Ainsi, un établissement standard de 70 lits paiera 950 € HT par mois, sans engagement. Les frais d'installation dépendent de la typologie et de l'architecture des bâtiments pour un budget indicatif de 3 à 5 000 € HT.

Cette version complète de Serenea® « prête à être livrée » en quelques semaines intègre des fonctionnalités habituelles et innovantes attendues par les soignants et leur direction, comme le suivi de la réactivité et qualité de services en quasi-temps réel connecté au « Dashboard Pro » de Papyhappy.

D'autres options sont également disponibles, toujours sous forme d'un abonnement mensuel, sans engagement, pour la mise à disposition de systèmes de gestion des accès et fugues, de prévention des chutes nocturnes, de hublots ou de tirettes pour les sanitaires.

Un réseau national unique d'experts de la solution Serenea® présents aux assises des EHPAD

Les équipes de Bluelinea et d'une douzaine de partenaires habilités iront à la rencontre des professionnels lors des assises des EHPAD. L'occasion de démontrer leur mobilisation sur l'ensemble du territoire national pour améliorer les équipements, redonner espoir aux directeurs et aux soignants et confiance aux résidents et à leur famille.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2023, le mardi 10 octobre 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

A propos de Papyhappy :

Créée en 2016, par un ancien directeur d'EHPAD, Papyhappy a développé un outil de recherche de logements seniors qui offre une réponse simple et qualitative aux personnes âgées et aux aidants. Cet outil d'aide à la décision facilite l'accès à l'information sur plus de 14000 établissements en France.

Pour faire leurs choix les seniors et les aidants peuvent s'appuyer sur des milliers d'avis d'internautes. L'entreprise propose également d'accompagner les seniors dans tout le processus de recherche avec un accompagnement personnalisé.

Bluelinea et Papyhappy, 2 entreprises membres du réseau national Silver Alliance.