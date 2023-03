15/03/2023 - 07:00

Paris, le 15 mars 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, à INVEST SECURITIES SA, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 676 titres ;

16 062,10 € en espèces ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 37 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 50 ;

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 682 titres pour 5 196,75 € ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 066 titres pour 6 665,58 €.

Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 446 titres ;

12 501,52 € en espèces.

Lors de la mise en place du contrat de liquidité au 10 avril 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 446 titres ;

12 501,52 € en espèces.

Il est précisé que 2 120,50 € ont été encaissés sur la vente de droits de souscription le 30 juin 2022.

Synthèse quotidienne des transactions dans le cadre du contrat de liquidité :

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 01/07/22 1 1,30 0,00 01/07/22 0,00 1 1,30 04/07/22 498 624,99 0,00 04/07/22 0,00 717 931,38 05/07/22 1 000 1 203,00 0,00 05/07/22 0,00 231 598,65 06/07/22 1 1,20 0,00 06/07/22 0,00 1 1,20 07/07/22 425 476,43 0,00 07/07/22 0,00 1 1,19 08/07/22 2 751 2 883,05 0,00 08/07/22 0,00 1 212 1 330,78 11/07/22 1 1,10 0,00 11/07/22 0,00 251 276,10 12/07/22 1 1,10 0,00 12/07/22 0,00 1 1,10 13/07/22 1 1,08 0,00 13/07/22 0,00 16 17,58 14/07/22 1 1,10 0,00 14/07/22 0,00 236 265,50 15/07/22 1 1,12 0,00 15/07/22 0,00 1 1,12 18/07/22 1 1,31 0,00 18/07/22 0,00 2 398 3 239,70 Total 4 682 5 196,75 5 066 6 665,58



Prochain rendez-vous : résultats annuels 2022, le mardi 4 avril 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.