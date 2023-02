06/02/2023 - 07:00

Paris, le 6 février 2023

Bluelinea (la "Société"), opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce la reprise du contrat de liquidité entre Invest Securities et Bluelinea (Euronext Growth, ISIN FR0011041011, ALBLU), suspendu depuis le lundi 25 juillet 2022 dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée du concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance, actionnaire majoritaire de BLUELINEA, visant les actions BLUELINEA (communiqué BLUELINEA du 22 juillet 2022).

Au vendredi 22 juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 676 actions BLUELINEA et

16 062,08 euros en espèces.

La Société a décidé d'apporter 50 000 euros supplémentaires au contrat de liquidité. Cette augmentation vise à assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2022, le mardi 4 avril 2023 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.