Paris, le 22 décembre 2022

Le Groupe Apicil consolide sa position

d'actionnaire de référence de Bluelinea

Bluelinea (Euronext Growth, ISIN FR0011041011, ALBLU), opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce que le concert composé d'Apicil Mutuelle et d'Apicil Prévoyance a consolidé sa position d'actionnaire de référence de la Société à l'issue de son offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Bluelinea et des titres donnant accès au capital ou aux droits de votes.

Le concert composé d'Apicil Mutuelle et d'Apicil Prévoyance détient désormais 7 417 535 actions représentant

7 703 248 droits de vote, soit 60,40% du capital et au moins 55,61% des droits de vote de celle-ci[1].

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Sur la base d'un capital composé de 12 280 260 actions représentant 13 851 817 droits de vote exerçables, en application du

2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général