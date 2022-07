15/07/2022 - 18:00

Levée de fonds de 7 999 999 €

Groupe Apicil détient 56% du capital et prévoit de déposer un projet d'offre publique d'acquisition

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 23 juin 2022.

Cette augmentation de capital servira à renforcer la structure financière de la société, notamment par la sécurisation du remboursement de l'ensemble des dettes financières, composée en quasi-totalité de PGE, qui s'élevaient à 3 992 k€ au 31 décembre 2021, et une augmentation de la trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement lié à la croissance de l'activité (+51% au 1er trimestre 20221.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 7 999 999 actions (5 497 880 à titre irréductible et 2 502 119 à titre réductible) au prix unitaire de 1,00 € (prime d'émission incluse), représentant une souscription de 112% du montant initialement offert pour un montant total demandé de 7 999 999 €.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 20 juillet 2022, le capital social de Bluelinea sera constitué de 12 280 260 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011041011 - code mnémonique : ALBLU).

Le Groupe Apicil, actionnaire à hauteur de 8% du capital préalablement à cette opération, a souscrit, conformément à son intention, pour un montant total de 6?629?523 € et détient, à l'issue de l'opération, 56% du capital. Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,35%.

Le Groupe Apicil ayant franchit le seuil de 50% du capital prévoit de déposer prochainement, conformément au règlement d'Euronext Growth, un projet d'offre publique d'acquisition des titres non détenus.

Bluelinea a été conseillé et accompagné dans cette opération par Maitre Benoit Chantreau, conseil juridique, le CIC Market Solutions (Philippe Rockizki et son équipe), conseil financier, et ACTUS finance & communication (Jérôme Fabreguettes-Leib et Fatou-Kiné N'Diaye), conseil en communication financière.





Avertissement

La présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF.





Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport Annuel 2021 de la société, disponible sur le site Internet de Bluelinea.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires semestriel 2022, le mercredi 27 juillet 2022 (avant Bourse)







A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs :

Florence Blais

Directrice Comptable

[email protected]

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

[email protected]

+33.1.53.67.36.78





Contacts Presse :

Laurent Levasseur

Président du Directoire

[email protected]

+33.1.76.21.70.60



Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

[email protected]

+33.1.53.67.36.34

1 Donnée non auditée