04/04/2022 - 07:00

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, publiera ses résultats annuels 2021 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 le 26 avril 2022.

Ce délai additionnel par rapport au calendrier initial permettra à la société de finaliser l'intégration comptable de Securitas Téléassistance, acquise le 31 décembre 2021. Cette opération stratégique, finalisée le 31 décembre 2021 à minuit, a permis à Bluelinea de passer le cap des 50 000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance. Ce changement de dimension entrainera une très forte croissance du chiffre d'affaires à compter du 1er trimestre 2022.

Le management de Bluelinea commentera ses résultats et perspectives de développement à l'occasion d'une réunion financière digitale organisée le 26 avril 2022 à 10h.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.