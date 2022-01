04/01/2022 - 07:00

Paris, le mardi 4 janvier 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires 2021, en croissance organique de 9% à 7 425 k€.

Ce chiffre d'affaires n'intègre pas l'acquisition de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre 2021 à minuit, qui permet à Bluelinea de passer le cap des 50 000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance. Ce changement de dimension entrainera une très forte croissance du chiffre d'affaires à compter du 1er trimestre 2022.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises 2020 2021 Variation Activité B2C – Senior & Domicile 3 705 3 897 +5% Activité B2B – Établissements 3 120 3 574 +15% Bluelinea 6 825 7 471 +9%

Bluelinea a enregistré une croissance régulière tout au long de l'année 2021 malgré une activité opérationnelle encore largement perturbée par les conséquences de la crise sanitaire. Grâce à la valeur ajoutée de ses offres, que ce soit dans le cadre du maintien à domicile grâce aux objets de santé connectés ou de la digitalisation des établissements de soins, Bluelinea a su séduire un nombre croissant de clients pour ses deux activités en restant focalisé sur ses deux priorités : prendre soin des personnes âgées et assister les soignants.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, a enregistré une croissance organique de 5%, portée par l'intégration réussie des 10 000 abonnements issus d'un collectif de 12 associations d'aide à la personne sur la plateforme HELP de téléassistance 24/7. L'activité est venue tant des souscriptions en direct, facilitées par la digitalisation complète du parcours de souscription, que des partenaires (50 structures associatives, privées et mutualistes à ce jour) dans le cadre d'abonnements en « marque blanche ».

L'activité B2B du pôle Établissements a connu une croissance plus soutenue de 15%, grâce au succès croissant de l'offre SERENEA®. Cette solution, qui équipe désormais près de 300 établissements en France, améliore la qualité de services des soignants, aussi bien en EHPAD, Résidences Services Seniors & Hôpitaux que dans les nouveaux formats d'habitats inclusifs et colocations entre seniors.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2021, le lundi 4 avril 2022 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.