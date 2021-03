23/03/2021 - 07:00

Paris, le mardi 23 mars 2021

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce aujourd'hui l'enrichissement de son offre SERENEA®, solution de résidences et EHPAD connectés destinée à protéger les résidents et assister les soignants, et l'accélération des prises de commandes de son pôle Établissements.

SERENA®, une offre évolutive dédiée aux établissements de santé

L'équipe Bluelinea assiste les soignants tout en protégeant les résidents et patients grâce aux solutions d'appel mobile et à l'ensemble des dispositifs connectés de l'offre SERENEA®. Avec cette solution, Bluelinea offre au personnel des établissements accueillant des seniors des fonctionnalités plus adaptées pour faciliter les gestes du quotidien et améliorer les conditions de travail. Elle permet notamment la localisation des résidents au sein d'un établissement, la gestion des sorties inopinées et bientôt l'aide à la détection des chutes nocturnes.

Commercialisée depuis mi-2019, SERENEA® est une solution évolutive basée sur les meilleurs standards de l'Internet des Objets (technologie de transmission radio LoRa et protocole de communication Bluetooth Low Energy notamment).

Un nouveau module de capteurs connectés pour mesurer la qualité de l'air

Aujourd'hui, Bluelinea annonce le déploiement de capteurs multifonctions (CO 2 , température et humidité) connectés dans les lieux les plus susceptibles d'avoir des effets délétères comme le restaurant, l'Agora, les salles de loisirs ou le PASA[1]. Le système SERENEA® assure une traçabilité et un signalement en temps réel au personnel du franchissement de certains seuils liés à la qualité de l'air. Il s'agit d'une réponse directe pour protéger les résidents et les soignants.

L'installation des premiers capteurs est prévue dès le mois d'avril 2021. Les premiers établissements de santé et EHPAD qui seront équipés de la solution se trouvent en Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France et Ile-de-France.

Déjà plus de 100 établissements équipés de SERENEA®

Au 31 décembre 2020, 107 établissements (EHPAD, Résidences Services, Colocations entre seniors), ont fait le choix de SERENEA® pour assister leur personnel soignant et contribuer à la protection de leurs résidents.

Depuis le 1er janvier, Bluelinea enregistre un niveau record de commandes avec plus de 60 nouveaux établissements à équiper, pour des mises en service programmées essentiellement avant fin mars, dont :

Une trentaine de colocations pour personnes âgées dépendantes (Ages & Vie – Groupe KORIAN) ;

Une vingtaine d'EHPAD associatifs, privés et publics, notamment via l'UGAP[2] et le partenariat stratégique avec le Groupe PRISME ;

Une dizaine de résidences services ;

Un premier CHU du Grand-Est pour l'ensemble des services accueillant des personnes âgées.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Cette crise sanitaire, par sa durée et son intensité inédite, est éprouvante. Il est primordial d'apporter les outils et les services les plus utiles possible aux soignants et à leur management pour les aider à tenir. Je suis fier de constater à quel point l'équipe Bluelinea s'est mobilisée pour apporter des réponses fiables et concrètes pour que le personnel, les soignants, les résidents et leurs familles retrouvent une vie quasi-normale. »

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2020, le mardi 13 avril 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

[1] Pôle d'Activités et de Soins Adaptés

[2] Union des groupements d'achats publics