BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste européen des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, a posé ces dernières mois les jalons pour le déploiement de ses solutions aux Etats-Unis et Canada, avec la concrétisation de premiers contrats sur les marchés terrestre et maritime. Capitalisant sur ses différents partenaires nord-américains, l'entreprise prévoit de renforcer encore son positionnement sur ces marchés en 2025.

BIO-UV Group se renforce sur le marché terrestre nord-américain

Six mois après la signature d'un accord de partenariat exclusif avec la société basée en Floride, Pinnacle Ozone Solutions, l'un des principaux fournisseurs de technologie ozone sur les marchés municipaux, aquacoles et industriels en Amérique du Nord, BIO-UV a conclu une première vente, pour un montant d'environ 300 000 euros, de générateurs d'ozone pour l'un des plus gros producteurs de saumon en Ecosse. Outre cette première vente, une douzaine de projets de même envergure sont actuellement à l'étude à l'international.

Grâce à l'appui de son partenaire INNOVASEA (Boston), BIO-UV Group est également bien positionné désormais pour aborder le marché US de l'aquaculture et pisciculture avec l'adaptation et la certification UL en cours de ses gammes de produits au standard américain. BIO-UV Group a déjà initié en 2024 des premières ventes et chiffré des projets pour 2 millions sur 2025.

Enfin dans l'univers très exigeant de l'industrie pharmaceutique, BIO-UV Group va livrer ses systèmes de traitement et de désinfection aux UV à un laboratoire pharmaceutique qui produit des excipients et ingrédients aux industriels du secteur. Le laboratoire utilise les solutions BIO-UV Group dans son process de production d'extraction du magnésium marin sur la côte Est des Etats-Unis.

Des contrats prestigieux dans le traitement des eaux de ballast BIO-SEA

BIO-UV Group annonce avoir livré récemment six systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA (BWTS) à l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime destinés aux clients de l'exploration, de la production pétrolière, et de la construction offshore aux Etats-Unis. Une nouvelle commande de trois autres systèmes est en cours d'étude pour l'année 2025. L'équipement de cette flotte représente un montant total de chiffre d'affaires proche d'un million d'euros.

En parallèle, le second système développé par BIO-UV Group pour l'US Navy est actuellement en phase de tests opérationnels aux Etats Unis afin de valider sa conformité aux exigences militaires américaines. Ce partenariat d'envergure initié en 2021 en collaboration avec la société d'ingénierie, The Columbia Group, Inc. (TCG), vise à développer et adapter aux besoins de la US Navy deux versions du système de désinfection des eaux de ballast BIO-SEA, intégrant filtration et rayons ultraviolets (UV-C).

L'ambition de conquête du marché nord-américain par BIO-UV Group va se poursuivre sur les années à venir : l'entreprise a pour ambition de retourner en 2025 sur le marché de la piscine nord-américain avec l'ensemble de ses solutions UV, ozone et électrolyse de sel qui font son succès en Europe.

