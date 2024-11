Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

26/11/2024 - 08:40

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce l'organisation d'une visioconférence actionnaires et investisseurs particuliers le

MARDI 3 DECEMBRE 2024 A 18H00

Cette visioconférence sera l'occasion de faire une présentation de la société et de permettre aux actionnaires ou investisseurs particuliers d'échanger avec l'équipe de direction.

Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous inscrire avant le mardi 3 décembre 2024. Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.

S'INSCRIRE*

*Le replay de la visioconférence sera disponible pour les personnes inscrites

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :