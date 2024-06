20/06/2024 - 18:00

Nomination de Maxime Dedeurwaerder au poste de Directeur des ventes de Solutions Europe et Moyen-Orient

Arrivée de Jean-Philippe Picard de Muller au poste de Directeur Groupe Marché Après-Vente

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale avec la création de deux nouvelles divisions : la division Solutions Europe & Moyen-Orient, sous la responsabilité commerciale de Maxime Dedeurwaerder, et la division Prestation de services & marché après-vente, sous la responsabilité de Jean-Philippe Picard de Muller.

Ces évolutions marquent une étape significative dans l'organisation de BIO-UV Group, avec l'intégration des activités matures de BIO-SEA pour le traitement des eaux de ballast au sein de la nouvelle division Solutions Europe & Moyen-Orient.

À travers cette organisation plus orientée clients, BIO-UV Group souhaite soutenir sa croissance, et notamment porter les ventes de Prestation de services & marché après-vente, plus fortement contributrices à la marge, à un tiers de l'activité (vs. 25% sur le dernier exercice 2023).

Une nouvelle division Solutions Europe & Moyen-Orient, pour combiner vente d'équipements et services d'ingénierie

Depuis près de dix ans, BIO-UV Group a développé, sous la marque BIO-SEA, une gamme complète de systèmes de traitement des eaux de ballast à bord des navires, ayant abouti à la vente de près de 800 systèmes à date, ayant généré un chiffre d'affaires total de plus de 90 M€ sur la décennie.

Avec le ralentissement du marché du rétrofit, BIO-UV Group fait évoluer l'organisation de ses activités maritimes, désormais intégrées au sein d'une nouvelle division « Solutions », s'appuyant sur les compétences et expertises développées depuis plus de dix ans : des équipes projet de classe mondiale et une marque mondialement reconnue dans l'industrie maritime.

Dans cette nouvelle phase de développement commercial, la nouvelle division Solutions Europe & Moyen-Orient, sera placée sous la responsabilité de Maxime Dedeurwaerder, 37 ans, diplômé de Grenoble Ecole de Management et Mississipi State University MBA, qui dirigeait jusqu'alors les activités BIO-SEA.

Il aura pour objectifs :

de poursuivre le développement des ventes de systèmes de traitement des eaux de ballast pour les nouveaux navires, ainsi que le rétrofit de bateaux déjà équipés ;

de s'appuyer sur les compétences des équipes BIO-SEA pour créer une nouvelle équipe de gestion de projets et solutions à l'échelle de BIO-UV Group opérant sur les marchés en fort développement des activités terrestres, et notamment les projets liés à la réutilisation des eaux usées (REUT), le traitement des eaux industrielles et en aquaculture.

Constitution d'une nouvelle division Prestation de services & marché après-vente (formation, maintenance & pièces détachées)

Début juin 2024, Jean-Philippe Picard de Muller a rejoint BIO-UV Group en tant que Directeur Groupe Marché Après-Vente. Agé de 43 ans, cet ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), spécialité Mécanique, a évolué pendant plus de 18 ans au sein de l'équipementier industriel Fives à divers postes de Direction de Business Unit dans différents pays (France, Royaume-Uni, Chine).

Jean-Philippe Picard de Muller aura la charge de structurer, développer et accompagner le développement des ventes de services, prestations de formation et pièces détachées de l'ensemble des activités du Groupe, Terrestres et Maritimes.

Cette évolution de BIO-UV Group permet d'offrir des solutions intégrées pertinentes et de renforcer ses prestations de services d'ingénierie et formation associés, en France comme à l'international.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

Contacts :