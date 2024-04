03/04/2024 - 18:00

Résultats annuels 2023

Marge d'EBITDA [1] de 12,8% : 4 ème exercice consécutif de rentabilité opérationnelle à deux chiffres

Génération record de free cash-flow [2] en 2023 à 4,3 M€

Réduction de -3,4 M€ de l'endettement financier net[3] à fin 2023

Perspectives 2024 confirmées

Retour de la croissance organique , avec un développement fort sur l'international et les activités de REUT, et amélioration de la rentabilité

Poursuite du désendettement financier du Groupe

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie ses résultats annuels 2023. Au cours de sa réunion du 2 avril 2024, le Conseil d'administration de BIO-UV Group a arrêté les comptes annuels 2023, clos le 31 décembre 2023.

Compte de résultat

Données consolidées auditées en M€

Normes françaises Exercice 2021

(12 mois) Exercice 2022

(12 mois) Exercice 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 33,5 51,3 43,1 EBITDA[1] 3,9 7,0 5,5 Marge d'EBITDA 11,7% 13,7% 12,8% Dotations nettes aux amort. & prov. 3,0 2,9 3,2 Résultat d'exploitation 1,0 4,1 2,3 Marge d'exploitation 3,0% 8,1% 5,3% Résultat financier -0,3 -0,8 -1,3 Résultat exceptionnel -0,1 -0,3 -0,9 Résultat net (part du groupe) 0,7 2,4 0,1

À l'issue de l'exercice 2023, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 43,1 M€, en repli de -16% par rapport à 2022. Cette évolution doit s'analyser au regard de la très forte progression de l'activité réalisée en 2022 avec +54% de croissance annuelle totale.

Les activités Terrestres se sont inscrites en recul de -10% sur l'exercice. En France, BIO-UV Group a enregistré une croissance de ses parts de marché, tirant parti du positionnement premium et respectueux de l'environnement de ses solutions (ultraviolets et électrolyse de sel), mais également d'une activité industrielle et municipale très dynamique, avec notamment le fort développement sur le traitement des eaux usées (REUT) en croissance de plus de +50% sur l'exercice. À l'export, le Groupe a enregistré une activité plus soutenue au 2nd semestre, en croissance séquentielle de +10% par rapport au 1er semestre.

Comme attendu, après une année 2022 très dynamique (+31% de croissance), l'activité de la division Maritime s'est inscrite en repli de -28% en 2023, en raison de la baisse anticipée du marché du retrofit. Il convient de souligner l'amélioration de tendance au 2nd semestre, avec une activité en légère croissance par rapport au 1er semestre, portée notamment par les activités de prestations de services (maintenance, pièces détachées et formation) qui représentent plus de 25% de l'activité annuelle.

5,5 M€ d'EBITDA[4] en 2023 - Marge d'EBITDA de 12,8%

Sous l'effet d'une efficacité opérationnelle en interne accrue et d'une optimisation rigoureuse des contrats en externe dans un environnement inflationniste (matières premières, énergie, etc.)., BIO-UV Group a réalisé un EBITDA[4] de 5,5 M€ en 2023, conduisant à une marge d'EBITDA résiliente de 12,8%, à deux chiffres pour le 4ème exercice consécutif (13,7% en 2022, 11,7% en 2021 et 10,3% en 2020).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions à 3,2 M€, le résultat d'exploitation s'est élevé à 2,3 M€ en 2023, représentant une marge d'exploitation de 5,3%, contre 8,1% en 2022 et 3,0% en 2021.

Le résultat financier s'est élevé à -1,3 M€, contre -0,8 M€ en 2022, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et incluant une charge financière liée à une prime de non-conversion de l'emprunt obligataire de 1,5 M€ qui sera remboursé avant l'été 2024, des dépréciations sur actions propres et des effets de change.

Le résultat net part du groupe est positif à 0,1 M€ en 2023.

Free cash-flow[5] record de 4,3 M€ généré en 2023

En 2023, BIO-UV Group a enregistré une marge brute d'autofinancement de 4,0 M€, contre 5,5 M€ un an plus tôt. Après variation du besoin en fonds de roulement, en nette diminution sous l'effet d'une gestion attentive tout au long de l'exercice (+2,2 M€ de variation positive du BFR en 2023 contre -2,9 M€ consommés en 2022), le cash-flow d'exploitation s'est établi à +6,2 M€, contre +2,7 M€ en 2022 (+131%).

Les opérations d'investissements se sont élevées à -2,0 M€ en 2023, constituées quasi-exclusivement des CAPEX (acquisition d'immobilisations). Dans le sillage des précédents exercices, les CAPEX sont, comme attendu, inférieurs au niveau de 2022 (-2,2 M€), à comparer à -2,7 M€ en 2021 et -3,0 M€ en 2020.

Le free cash-flow s'est ainsi établi à un niveau record de +4,3 M€, contre +0,5 M€ en 2022 et +0,6 M€ en 2021. Grâce à cette forte génération de trésorerie, le Groupe a pu diminuer sensiblement son endettement bancaire à hauteur de 3,0 M€ (montant des remboursements d'emprunts net des émissions) sur l'exercice.

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier net[6] s'établissait à 22,0 M€, en diminution par rapport au 31 décembre 2022 (25,4 M€), soit un désendettement financier net de -3,4 M€. À fin 2023, le ratio de gearing net étaient ainsi ramené à 68%, contre 78% fin 2022.

Données consolidées auditées en M€

Normes françaises Exercice 2021

(12 mois) Exercice 2022

(12 mois) Exercice 2023

(12 mois) Marge brute d'autofinancement +3,6 +5,5 +4,0 Variation du BFR -0,3 -2,8 +2,2 Cash-flow d'exploitation +3,3 +2,7 +6,3 Acquisition d'immobilisations (CAPEX) -2,7 -2,2 -2,0 Free cash-flow +0,6 +0,5 +4,3 Variation de périmètre -18,0 -6,8 - Flux d'investissement -20,7 -8,9 -2,0 Flux de financement +15,5 -2,5 -3,6 dont Emission / Remboursement nets d'emprunts +16,1 -2,0 -3,0 Variation de trésorerie -1,7 -8,8 +0,7

Carnet de commandes à fin mars 2024 : 6,8 M€

À fin mars 2024, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établissait à 6,8 M€, contre 7,7 M€ l'an dernier à la même époque, dont 3,2 M€ pour les activités Maritimes contre 4,1 M€ l'an dernier.

Confirmation des perspectives 2024

Sur le pôle Terrestre, les développements de l'export et des activités liées à la réutilisation des eaux usées (REUT) constituent les priorités de l'exercice, avec des investissements commerciaux ciblés sur ces marchés.

Les activités Maritimes devraient marquer un nouveau léger recul en 2024, avec la fin du marché du retrofit mais avec un renforcement des ventes de prestations de services, plus fortement contributrices à la marge de la division et offrant une plus grande visibilité sur les prochaines années.

Au total, BIO-UV Group s'est fixé pour objectif de renouer avec la croissance organique en 2024 et d'améliorer sa rentabilité.

Sur le plan financier, le Groupe se fixe de réaliser un free cash-flow semblable à celui de 2023 afin de poursuivre son désendettement financier et dégager des marges de manœuvre financière pour ses prochains développements.

Éligibilité des actions BIO-UV Group au dispositif PEA PME-ETI

BIO-UV Group confirme respecter les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV) peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Agenda financier

Publications Dates Chiffre d'affaires semestriel 2024 23 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 19 septembre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 23 janvier 2025 Résultats annuels 2024 3 avril 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

[1] EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

[2] Free cash-flow : cash-flow d'exploitation – acquisitions d'immobilisations (CAPEX)

[3] Endettement financier net = emprunts et dettes financières (hors emprunts en crédit-bail) + autres dettes financières – trésorerie disponible

