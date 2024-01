24/01/2024 - 18:00

Chiffre d'affaires 2023 : 43,1 M€

Activités Terrestres : France : gain de parts de marché sur l'activité piscine dans un marché en ralentissement post Covid et croissance très soutenue sur les marchés du traitement des eaux usées municipales et industrielles (REUT) International : rebond de l'activité au 2 nd semestre

Activités Maritimes : activité en croissance séquentielle au 2 nd semestre, portée par les prestations de services, malgré la diminution anticipée du retrofit

Confirmation des objectifs financiers 2023 : marge d'EBITDA[1] à deux chiffres, forte génération de free cash-flow[2] et endettement financier net (EFN[3]) réduit de plus de 3,5 millions d'euros

Perspectives prometteuses pour 2024

Retour de la croissance, avec un développement fort sur l'international et les activités de traitement des eaux usées municipales et industrielles

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2023 (clos le 31 décembre 2023).

Données consolidées en M€

(non auditées) 2022

(12 mois) 1er semestre 2023 2nd semestre 2023 2023

(12 mois) Variation

(2023

vs. 2022) Activités Terrestres 33,4 17,7 12,4 30,1 -10% Activités Maritimes 18,1 6,4 6,6 13,0 -28% Chiffre d'affaires total 51,5 24,1 19,0 43,1 -16%

BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 43,1 M€ en 2023 (-16% par rapport à 2022), conformément à l'objectif revu début décembre.

Cette évolution doit s'analyser au regard de la très forte croissance de l'activité réalisée en 2022 (+54% de croissance totale et +16% en organique).

Activités Terrestres : bonne performance en France, notamment avec le développement du traitement des eaux usées, et rebond de l'export au 2nd semestre

En France, BIO-UV Group enregistre une croissance de ses parts de marché. Le Groupe tire parti du positionnement premium et respectueux de l'environnement de ses solutions à ultraviolets et électrolyse de sel.

De même, l'activité industrielle et municipale a réalisé une année 2023 très dynamique, avec notamment les ventes de solutions pour la réutilisation des eaux usées (REUT), en croissance de plus de 50% sur l'exercice.

À l'export, l'activité a été plus soutenue au 2nd semestre, avec une croissance séquentielle de +10% par rapport au 1er semestre.

Activités Maritimes : amélioration de l'activité au 2nd semestre 2023, portée par les prestations de services

Après une année 2022 très dynamique (+31% de croissance annuelle), le chiffre d'affaires de la division Maritime s'est, comme attendu, inscrit en repli en 2023, en raison de la baisse anticipée du marché du retrofit.

Le 2nd semestre 2023 a néanmoins marqué une amélioration de tendance, avec un chiffre d'affaires de 6,6 M€ en légère croissance par rapport au 1er semestre (6,4 M€), porté notamment par des activités de prestations services (maintenance, pièces détachées et formation) en hausse sur l'ensemble de l'exercice et qui représentent plus de 25% de l'activité.

Confirmation des objectifs financiers 2023

Sous l'effet d'une meilleure efficacité opérationnelle, BIO-UV Group confirme viser une marge d'EBITDA1 à deux chiffres en 2023.

Cette gestion opérationnelle efficace et une gestion fine du besoin en fonds de roulement (BFR) vont permettre de maintenir une forte génération de free cash-flow en 2023 (rappel : 2,0 M€ de free cash-flow généré au 1er semestre 2023) et ainsi poursuivre le désendettement financier du Groupe sur l'exercice tel qu'anticipé.

Carnet de commandes à mi-janvier 2024 : 10,5 M€

À mi-janvier 2024, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établit à 10,5 M€, contre 10,0 M€ l'an dernier la même époque, avec des prises de commandes dynamiques à l'Export.

Perspectives prometteuses pour 2024

BIO-UV Group se fixe de renouer avec la croissance organique en 2024 et d'améliorer sa rentabilité.

Sur le pôle Terrestre, les développements de l'export et des activités liées à la réutilisation des eaux usées (REUT) constitueront les priorités cette année, avec des investissements commerciaux ciblés sur ces marchés.

Comme anticipé, les activités Maritimes devraient s'inscrire en léger recul en 2024, avec la fin du marché du retrofit mais avec un renforcement des ventes de prestations de services, plus fortement contributrices à la marge de la division et offrant une plus grande visibilité sur les prochaines années.

Agenda financier

Publications Dates Résultats annuels 2023 3 avril 2024 Chiffre d'affaires semestriel 2024 23 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 19 septembre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 23 janvier 2025 Résultats annuels 2024 3 avril 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

Contacts :

BIO-UV Group

Sébastien Marin-Laflèche

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

[2] Free cash-flow : cash-flow d'exploitation – acquisitions d'immobilisations (CAPEX)

[3] Endettement financier net : emprunts et dettes financières (hors emprunts en crédit-bail) + autres dettes financières – trésorerie disponible