05/12/2023 - 08:00

Ventes du 2 nd semestre 2023 désormais attendues en repli par rapport au 1 er semestre, chiffre d'affaires annuel 2023 cible entre 42 M€ et 43 M€

Gestion opérationnelle rigoureuse : maintien d'une marge d'EBITDA[1] à deux chiffres visée en 2023

Confirmation d'une forte génération de free cash-flow[2] en 2023 et poursuite du désendettement financier du Groupe

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, fait état d'un ralentissement de son activité au 4ème trimestre 2023 dans un environnement économique difficile.

En ce qui concerne la division Terrestre, les ventes demeurent pénalisées sur les activités dites récréatives, avec un marché de la piscine en fort recul sur l'année 2023 (rappel : -14% de recul sur douze mois glissants pour l'activité de Négoce selon la FPP[3]). Au sein de la division, l'activité Export est en revanche mieux orientée au 2nd semestre 2023, portée notamment par les équipements à l'ozone de Triogen. De même, l'activité industrielle reste dynamique avec notamment les solutions sur la réutilisation des eaux usées (« REUT »).

Les activités Maritimes continuent de s'inscrire en repli, mais à un rythme moins marqué qu'au 1er semestre, avec des ventes de systèmes de traitement des eaux de ballast des navires moindre en 2023 qu'en 2022, mais des activités Services en hausse sur l'ensemble de l'exercice.

Dans ce contexte, BIO-UV Group estime ne plus être en mesure de viser au 2nd semestre un chiffre d'affaires du même ordre de grandeur qu'au 1er semestre (rappel : 24,2 M€ au 1er semestre 2023). Sur l'ensemble de l'exercice, BIO-UV Group anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 42 M€ et 43 M€.

Sous l'effet d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'un contrôle strict des charges, BIO-UV Group vise de conserver une marge d'EBITDA1 à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.

Cette gestion opérationnelle rigoureuse et une gestion attentive du BFR vont également permettre de maintenir une forte génération de free cash-flow en 2023 (rappel : 2,0 M€ de free cash-flow généré au 1er semestre 2023) et ainsi de poursuivre le désendettement financier du Groupe sur l'exercice.

BIO-UV Group communiquera ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2024 à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel 2023 en janvier 2024.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2023 le 24 janvier 2024, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

[1] EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

[2] Free cash-flow : cash-flow d'exploitation – acquisitions d'immobilisations (CAPEX)

[3] Fédération des professionnels de la piscine et du spa - Baromètre de suivi conjoncturel des ventes de piscines pour le 2ème trimestre 2023 en collaboration avec Xerfi Specific