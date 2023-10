17/10/2023 - 17:55

Evénement international de référence des solutions pour l'environnement dédiées à l'industrie, la ville et les territoires, Pollutec a fermé ses portes. L'édition 2023 a été pour BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement de l'eau par ultraviolets, ozone et électrolyse de sel, une édition très concluante :

4 jours riches de rencontres professionnelles et d'échanges avec des partenaires, clients et prospects sur le pavillon « Eau » de la région Occitanie.

Une édition marquée par des commandes fermes et l'avancée significative de projets autour de la gestion de l'eau, la réduction de la consommation et le traitement de la ressource en vue de réutilisation pour les collectivités et industriels présents.

De nombreuses commandes validées lors du salon

Acteur engagé depuis de nombreuses années sur la REUSE, souhaitant contribuer significativement à l'objectif fixé par le gouvernement français qui vise à porter à 10% la réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030, BIO-UV Group a profité de Pollutec pour concrétiser de nouveaux projets sur ce secteur, avec de nouvelles commandes validées : 5 STEP de la région Bretagne ont ainsi confirmé leur choix d'installer 7 réacteurs UV avec des exigences élevées en matière de qualité des eaux de rejets permettant à terme de faire de la REUSE.

Le salon Pollutec a aussi été l'occasion de concrétiser de nombreux projets dans le domaine industriel avec :

Une commande ferme de 30 systèmes UV pour la désinfection des eaux de process en laboratoire médical, dans la continuité des 60 premières unités déjà livrées depuis le début de l'année pour cette entreprise.

dans la continuité des 60 premières unités déjà livrées depuis le début de l'année pour cette entreprise. Un grand groupe spécialisé dans la dépollution et le traitement des déchets a également confirmé une première commande pour l'un de ses sites dans la Sarthe. D'autres sites du groupe situés dans l'Ouest de la France devraient confirmer rapidement leur intérêt pour les solutions durables de BIO-UV Group.

Multiplication des projets avec les municipalités et l'industrie

L'édition 2023 du salon Pollutec a également été marquée par le fort intérêt des partenaires intégrateurs de BIO-UV Group pour la potabilisation et les traitements sans chlore et sans chimie ajoutée pour désinfecter des eaux de forage ou de captage, dans le respect de l'environnement.

Par ailleurs, les mois de septembre et octobre voient la concrétisation de projets importants sur la Côte d'azur et à Monaco à la fois dans le traitement des eaux usées de communes du littoral méditerranéen et dans la désinfection de piscines, bassins publics et fontaines pour des promoteurs immobiliers haut de gamme.

Sur la Côte basque, une station de méthanisation bénéficiera d'un dispositif UV pour le retraitement d'eau usées épurées afin d'obtenir la qualité REUSE exigée.

Au cours de l'édition 2023 de Pollutec, BIO-UV Group a ainsi pu valider sa stratégie de développement sur le traitement des eaux municipales et industrielles avec des acteurs en recherche active de solutions éco-responsables en anticipation de la publication des décrets attendus sur la REUSE, et suite au plan eau initié par le gouvernement français.

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 20 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 51,3 millions d'euros et un effectif actuel de 170 employés. Plus de 55% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.