Mise en œuvre d'un volet de rachat d'actions pour un montant initial de 100 K€

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce la mise en œuvre volet de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme adopté par l'Assemblée générale mixte du 26 mai 2023 (résolution n°9).

Le descriptif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée générale mixte du 26 mai 2023 est disponible sur le site de BIO-UV Group, espace Investisseurs, section Documents financiers & informations réglementées financières (cliquez ici pour consulter le descriptif du programme de rachat d'actions).

Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« Au regard de l'évolution du titre BIO-UV Group au cours des dernières semaines, qui s'inscrit dans un contexte boursier peu favorable en particulier pour les petites et moyennes valeurs, BIO-UV Group considère aujourd'hui opportun de procéder à un nouveau volet de rachat d'actions, pour un montant initial de 100 K€.

Plus largement, nous sommes persuadés que les sujets du traitement de l'eau et de la réutilisation des eaux usées épurées sont des thématiques d'investissement qui doivent permettre à BIO-UV Group de séduire de nouveaux investisseurs et fidéliser ses actionnaires dans une logique d'investissement moyen et long terme. »

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

