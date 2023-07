19/07/2023 - 18:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires semestriel (1er janvier - 30 juin) au titre de l'exercice 2023.

Données consolidées en M€

(non auditées) 1er semestre 2022 1er semestre 2023 Variation

(S1 2023

vs. S1 2022) 2nd semestre 2022 1er semestre 2023 Variation

(S1 2023

vs. S2 2022) Activités Terrestres 18,5 17,7 -4% 14,6 17,7 +21% Activités Maritimes 9,5 6,4 -32% 8,7 6,4 -26% Chiffre d'affaires total 28,0 24,1 -14% 23,3 24,1 +3%

À l'issue du 1er semestre de son exercice 2023, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24,1 M€, en repli de 14% par rapport au 1er semestre 2022 et en légère augmentation de 3% par rapport au 2nd semestre 2022.

Cette évolution doit s'analyser au regard de la très forte croissance de l'activité réalisée au 1er semestre 2022 (+75% de croissance totale et +21% en organique).

Activités Terrestres : bonne résistance des ventes en France

En France, BIO-UV Group affiche une activité en repli limité de 3%.

Dans un marché de la piscine en fort recul depuis le début de l'année 2023 (-11,7% pour l'activité de Négoce selon la FFP[1]), BIO-UV Group surperforme le marché, en tirant parti du positionnement premium de ses solutions respectueuses de l'environnement. La solution O'Clear, combinant les meilleures technologies du traitement de l'eau sur le marché (ultraviolets et électrolyse de sel) continue notamment de rencontrer un beau succès commercial et s'inscrit en croissance au 1er semestre 2023.

À l'Export, le recul de 8% de l'activité au 1er semestre 2023 fait suite à une très forte croissance annuelle enregistrée en 2022 (+30%). Néanmoins de nombreuses opportunités commerciales devraient dynamiser l'activité Export au 2nd semestre 2023.

Activités Maritimes : recul de 32% du chiffre d'affaires semestriel

Après une année 2022 très dynamique (+31% de croissance annuelle), le chiffre d'affaires de la division Maritime confirme la baisse anticipée.

Sur cette division, le Groupe anticipe toutefois une activité plus soutenue au 2nd semestre 2023, notamment sur les activités de services.

Carnet de commandes à mi-juillet 2023 : 8,9 M€

À mi-juillet 2023, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établit à 8,9 M€, en progression par rapport à fin mars 2023 (7,7 M€).

Les commandes à livrer sur 2023 s'élèvent à 7,6 M€ (3,9 M€ au titre de la division Maritime et 3,7 M€ pour la division Terrestre).

Perspectives 2023

Les axes de développement suivent le plan stratégique avec une accélération sur la réutilisation des eaux usées (« REUT ») et les process industriels. En matière de REUT et d'eaux industrielles, BIO-UV Group a d'ores et déjà réalisé, à mi-année 2023, 100 % de l'année 2022.

Le Groupe se fixe de réaliser au 2nd semestre 2023 un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé au 1er semestre 2023.

Agenda financier

Publications Dates Assemblée générale 26 mai 2023 Chiffre d'affaires semestriel 2023 19 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 20 septembre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 3 avril 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Plus d'informations sur www.bio-uv.com.

[1] Fédération des professionnels de la piscine et du spa - Baromètre de suivi conjoncturel des ventes de piscines pour le 1er trimestre 2023 en collaboration avec Xerfi Specific