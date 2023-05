23/05/2023 - 08:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste de la désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP annonce avoir achevé les tests d'acceptation en usine (FAT) de son système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA (BWTS) conçu pour la marine nationale des États-Unis (US Navy). Après avoir réalisé cette 1ère étape sur son site de production à Lunel, BIO-UV Group a l'autorisation d'expédier son système pour une installation et des tests opérationnels par l'US Navy.



BIO-UV Group travaille avec The Columbia Group, Inc. (TCG), une société d'ingénierie basée aux États-Unis, partenaire et maître d'oeuvre du projet de développement. En collaboration avec les ingénieurs concepteurs du groupe, TCG a remporté en 2021 un contrat pour développer une version militaire du système de désinfection des eaux de ballast BIO-SEA aux rayons ultraviolets (UV-C) certifié par l'US Coast Guard (USCG) pour équiper les futurs navires de la US Navy.

L'attribution des contrats était ouverte aux fournisseurs internationaux sur la base d'une proposition compétitive. L'achèvement des tests en usine est une étape critique de ce projet pluriannuel de conception et de développement. Le programme global a été élaboré pour répondre à l'objectif du gouvernement américain de fournir des navires avec une option de traitement des eaux de ballast, en fonction de la réussite du programme, en 2026.

BIO-UV Group travaille en équipe avec les scientifiques et ingénieurs de la US Navy, ainsi que les ingénieurs de TCG pour atteindre cet objectif. « Nous remercions l'équipe de TCG et les représentants de l'US Navy de leur visite et d'avoir supervisé la réussite des FAT de cette première unité BIO-SEA dans le cadre du contrat de développement » déclare Laurent-Emmanuel MIGEON, PDG de BIO-UV Group.

« Cette première étape majeure met en lumière non seulement la qualité et l'efficacité de l'ingénierie et des technologies de la division maritime du groupe, mais aussi valorise le partenariat que nous avons établi avec l'US Navy et TCG dans la conception d'un système de traitement des eaux de ballast sur mesure capable de répondre aux exigences les plus strictes de l'armée américaine. » ajoute Laurent-Emmanuel MIGEON.

Le système dédié développé par BIO-UV Group pour la US Navy, basé sur une filtration et des UV, est robuste et capable de gérer des débits allant jusqu'à 300m3/h. Les projets en cours prévoient la fabrication d'un second système capable de traiter jusqu'à 1 000 m3/h.

Depuis plus de 20 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 51,3 millions d'euros et un effectif actuel de 170 employés. Plus de 55% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.