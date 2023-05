17/05/2023 - 10:00

Un gain estimé de 250 000 m3 d'eau par an, soit 50% d'économie d'eau pour La Grande-Motte via la REUT !

Partenaire des collectivités dans la préservation et l'optimisation de la ressource en eau, BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement de l'eau par ultraviolets a été sollicité par l'Agglomération du Pays de l'Or qui initie des projets de réutilisation d'eaux usées traitées et vise notamment une réduction de la consommation d'eau du Golf Municipal de La Grande-Motte. La mise en place d'un réacteur de désinfection aux UV sur la station d'épuration permettra au golf international d'arroser ses 3 parcours grâce aux eaux usées recyclées de la ville et ainsi de réaliser quotidiennement 50% d'économies de prélèvement sur la ressource en eau, soit une économie estimée à 250 000 m3 d'eau par an.

Réduire les prélèvements sur la ressource en eau pour l'arrosage du Golf de La Grande-Motte

La réutilisation de l'eau usée de la station d'épuration de La Grande Motte pour l'arrosage de son golf est un projet de longue date, qui devient une évidence en cette période de stress hydrique. Sur les recommandations du bureau d'études IRH (69) en janvier 2019, BIO-UV Group a été sollicité pour équiper le bassin tampon en sortie de STEP (après filtration membranaire), avec un réacteur RW, doté de la technologie UV-C, permettant d'assurer une haute qualité de désinfection de l'eau. Installé début 2023, ce réacteur dispose d'une capacité de traitement de 400 m3/h.

Le traitement par ultraviolet des eaux usées épurées permet ainsi de sécuriser la qualité sanitaire de cette eau avant ses usages.

Les eaux usées épurées peuvent aussi être réutilisées pour d'autres usages (projets d'irrigation, d'arrosage des parcs, de lavage des voitures de la municipalité etc.)

Monsieur Le Maire de La Grande Motte, Stefan Rossignol, commente sur cette initiative : « L'Agglomération du Pays de l'Or s'est engagée dans une démarche de réutilisation des eaux usées traitées depuis l'établissement de son schéma directeur d'assainissement en 2005, dans le but de donner une valeur ajoutée environnementale à l'eau traitée, de se substituer à l'eau potable pour des usages qui ne l'imposent pas et de se substituer à des prélèvements sur les ressources. La réutilisation des eaux usées traitées à La Grande Motte s'inscrit dans la suite de pratiques de réutilisation de l'eau qui préexistaient dès les années 2000 sur le territoire de l'Agglomération. Territoire vertueux, le Pays de l'Or démontre à nouveau son avant-gardisme en matière de développement durable et poursuit le défi originel qui a présidé à l'installation de ses stations littorales : la coexistence durable de l'humain et de la biodiversité locale ».

BIO-UV Group : un engagement environnemental de longue date

Laurent Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group déclare : « Nous sommes mobilisés depuis de nombreuses années sur des projets d'économie circulaire autour de la ressource en eau et ce, avant même la publication du plan eau. Notre engagement aux côtés des collectivités territoriales pour valoriser la réutilisation des eaux usées est totale et fait partie de l'ADN de BIO-UV Group depuis sa création il y a plus de 20 ans. Nous nous félicitons qu'une commune emblématique du littoral Occitan comme la Grande Motte et l'agglomération du pays de l'Or investissent pour assurer la pérennité de la ressource en eau sur le long terme et nous les remercions pour leur confiance. »

