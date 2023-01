03/01/2023 - 18:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, est heureux d'annoncer la poursuite de son partenariat stratégique et commercial avec Veolia Water Technologies & Solutions.

Dans le cadre de la reconduction de ce contrat commercial et du contrat de licence associé, conclus conjointement à l'acquisition de la société triogen® en septembre 2019 pour une durée initiale de quatre ans, BIO-UV Group continuera à fournir ses technologies de traitement de l'eau et services de pointe associés à Veolia jusqu'en 2025. L'accord comprend la poursuite de la fabrication des générateurs d'ozone Ozonia et la fourniture de solutions de désinfection à l'UV et l'ozone de marque triogen®.

Simon Marshall, Directeur général adjoint de BIO-UV Group & Directeur général de triogen®, déclare : « C'est un privilège pour nos équipes de servir un client majeur tel que Veolia Water Technologies & Solutions depuis si longtemps. La prolongation de notre partenariat stratégique et commercial est une véritable reconnaissance de la pertinence de nos solutions et de l'engagement au service de la qualité des équipes de BIO-UV Group. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer pendant encore de nombreuses années avec Veolia Water Technologies & Solutions. »

Trevor Dale, Global Product Line Director de Veolia Water Technologies & Solutions, ajoute : « Veolia Water Technologies & Solutions est un leader mondial de la récupération, du traitement et de la réutilisation de l'eau, et nous sommes en première ligne pour permettre la transformation écologique nécessaire à la protection des ressources les plus précieuses de notre planète. Nous sommes heureux de nous appuyer sur les technologies innovantes et à forte valeur ajoutée de

BIO-UV Group afin de proposer des solutions particulièrement efficientes et respectueuses de l'environnement à nos clients. »

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

