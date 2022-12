15/12/2022 - 08:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, et Astral Pool UK Ltd. sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat de distribution. A travers cet accord, Astral Pool UK Ltd. devient le distributeur exclusif au Royaume-Uni et en Irlande des solutions de traitement de l'eau par UV de BIO-UV Group sur le marché des piscines privés et des spas.

Cet accord avec Astral Pool UK Ltd. va également renforcer la relation commerciale déjà fructueuse qui existe depuis plusieurs années entre Fluidra, maison mère d'Astral Pool UK, et BIO-UV Group à travers l'Europe. Avec ce partenariat, BIO-UV Group et Astral Pool UK vont apporter aux revendeurs et piscinistes du Royaume-Uni et d'Irlande un soutien avant-vente et après-vente, leur permettant de garantir la meilleure expérience client ainsi qu'un service de proximité.

Simon Marshall, Directeur général adjoint de BIO-UV Group et Directeur de Triogen®, déclare :

« Nous sommes ravis de nous associer à Astral Pool UK, filiale du groupe Fluidra, qui bénéficie d'une expertise reconnue pour construire, rénover ou entretenir les piscines, parcs aquatiques, spas ou centres de bien-être. Présent au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans grâce à sa filiale Triogen®, BIO-UV Group est heureux de renforcer son réseau et d'accompagner de nouveaux clients à travers cette collaboration majeure. »

Dyfed Thompson Smith, Directeur général d'Astral Pool UK Ltd., commente :

« BIO-UV Group est un acteur majeur dans la fabrication de systèmes UV. Nous sommes heureux de pouvoir démarrer cette nouvelle collaboration et ainsi proposer des technologies éprouvées, à forte valeur ajoutée et d'offrir des solutions durables à nos clients. »

A propos d'Astral Pool UK Ltd.

Astral Pool est un fournisseur d'équipements pour construire, rénover et entretenir les piscines privées et publiques, parcs aquatiques, spas et centres de bien-être. Grâce à la richesse et à la qualité de son portefeuille de produis, Astral Pool est le partenaire idéal pour les revendeurs de piscines.

Astral Pool UK Ltd. a près de 50 ans d'expérience. Plus de 40 000 professionnels et 2 000 000 de piscines utilisent l'un de ses 15 000 produits. La société dispose d'un important réseau de distribution, à travers plus de 170 pays, et commercialise ses produits aux professionnels dans 45 pays par l'intermédiaire des filiales de Fluidra.

Altra Pool UK Ltd est une filiale de Fluidra, un groupe multinational coté à la Bourse de Madrid, et leader mondial dans le secteur de la piscine et du bien-être. Fondée en 1969, Fluidra possède une longue expérience dans le développement de produits et de services innovants sur le marché mondial de la piscine privée et publique.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :