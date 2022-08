Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

23/08/2022 - 11:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 juillet 2022, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/07/2022 10 346 993 théoriques 11 933 765 exerçables1 11 795 047

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 juillet 2022, 138 718 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

