17/08/2022 - 11:05

« La REUSE est notre combat pour la préservation des ressources en eau et

nous avons les solutions ! » Benoit Gillmann, PDG de BIO-UV Group



Dans un contexte d'épisodes caniculaires à répétition qui mettent à mal les ressources en eau, la réutilisation des eaux usées (REUSE) est un enjeu majeur pour notre vie quotidienne dans les années à venir. Engagée sur ce sujet depuis plus de 20 ans, la PME BIO-UV Group, leader de la désinfection UV en France, a pris de l'avance avec le développement de solutions technologiques déjà éprouvées sur le terrain, dans le monde et en France. Ces solutions, adaptées aux usages spécifiques (arrosage des cultures, des espaces verts, ou nettoyage des trottoirs…) permettront à l'avenir de délivrer une quantité d'eau suffisante au besoin des populations, des agriculteurs et des industriels.

Traiter l'eau usée par rayonnement ultraviolet pour la réutiliser !

Dans le cadre d'un projet de REUSE, le traitement des eaux usées par rayons ultraviolets de type C (UV-C) permet d'obtenir une eau conforme aux règlementations, sans ajout de produits chimiques. Plutôt que d'être rejetée directement en milieu naturel, les eaux usées vont subir une étape de désinfection par UV en éliminant les micro-organismes pathogènes. En s'attaquant directement aux cellules des virus et des bactéries présents dans l'eau, les réacteurs UV-C conçus par BIO-UV Group désinfectent ces eaux sans mettre en danger la santé humaine et délivrent une qualité d'eau VITALE pour la réutilisation en agriculture, par les collectivités publiques ou en milieu industriel.

Une fois traitées par les systèmes de désinfection de BIO-UV Group, ces eaux sont conformes à la règlementation et peuvent être recyclées pour des applications qui nécessitent une forte consommation d'eau telles que l'irrigation des cultures en agriculture, le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts et des golfs.

La REUSE, une solution qui a fait ses preuves dans de nombreux cas d'usage !

Ainsi BIO-UV Group est impliqué depuis plusieurs années dans de nombreux projets de REUSE parmi lesquels des premières expériences concluantes en agriculture :

BIO-UV Group s'est engagé aux côtés de Sede (filiale de VEOLIA) sur le projet SMART FERTI REUSE dans les Hautes Pyrénées pour l'irrigation des grandes cultures et notamment des champs de maïs. Pour pouvoir recycler l'eau usée à destination des champs, BIO-UV Group a équipé la Step d'Aureilhan de l'un de ses réacteurs UV. BIO-UV Group a également accompagné le déploiement du projet IRRI ALT EAU sur la station d'épuration de Gruissan (Aude) en partenariat avec l'INRA : cette expérimentation menée sur 1,5 ha de vignes a comparé les effets d'une eau usée traitée (avec notamment les réacteurs BIO-UV Group) à celle de l'eau potable ou eau de rivière. Résultat : pas de différences ni dans le sol, ni dans la nappe phréatique, ni dans la plante, ni dans la composition de la récolte ou du vin.

A la suite de cette phase de tests concluante, BIO-UV Group s'est associé à VEOLIA pour le déploiement sur le bassin viticole de Narbonne d'une REUT Box (dans laquelle est intégré un réacteur BIO-UV Group) qui permet d'irriguer en goutte à goutte 30 hectares de vignes avec une eau retraitée aux UV. Installée au milieu d'une zone très sèche (le Massif de la Clape), cette zone « humide » peut aussi jouer le rôle de barrière anti-feu.

Parmi les autres projets menés à bien, l'arrosage des golfs a été l'une des premières applications de la REUSE : BIO-UV Group a ainsi accompagné la ville de Bonifacio pour la réutilisation des eaux usées traitées des stations de Bonifacio et de Spérone (REUT) pour irriguer les terrains du golf de Spérone. Ses systèmes UV, adaptés à la désinfection des eaux usées en sortie de station d'épuration, ont permis de délivrer une eau REUSE de haute qualité pour l'arrosage du golf, et préserver ainsi la ressource en eau disponible pour la population.

BIO-UV Group a également contribué à des projets d'envergure au Maroc, sensible à l'optimisation de ses ressources en eau, pour l'irrigation du Golf de l'Océan près d'Agadir, en équipant par exemple la station d'épuration de M'Zar de 6 réacteurs UV.

A l'heure où les ressources en eau ne cessent de se tarir, ces premiers champs d'application ont démontré l'efficacité de la REUSE pour garantir la qualité des récoltes et des espaces verts, tout en préservant l'eau potable de la population. Incités à optimiser leur consommation d'eau, les industriels font également appel à BIO-UV Group pour recycler une partie de leurs eaux de process.

A l'heure actuelle, la France est très en retard sur le recyclage de ses eaux usées (seulement 1%). En comparaison, certains pays ou États comme l'Australie, la Californie, l'Espagne, Israël ou Singapour optimisent d'ores et déjà leurs ressources en eau et satisfont 10 à 60 % de leurs besoins en eau par la réutilisation des eaux usées épurées.

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 20 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 44,3 millions d'euros et un effectif actuel de 150 employés. Plus de 50% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.

