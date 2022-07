20/07/2022 - 18:00

+75% de croissance en données consolidées, dont +17% de croissance organique

Progression soutenue des Activités maritimes : +38%

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires semestriel consolidé au titre de l'exercice 2022.

Données en M€ (auditées)

du 1er janvier au 30 juin 1er semestre 2021

consolidé 1er semestre 2022

consolidé Variation

totale Variation

proforma1 Activités Terrestres 9,2 18,5 +101% +13% dont Corelec - 9,1 n.a. +28%2 Activités Maritimes 6,9 9,5 +38% +38% Chiffre d'affaires total 16,1 28,1 +75% +21%

1 En intégrant la société Corelec sur le 1er semestre de l'exercice écoulé (du 1er janvier au 30 juin 2021), soit un chiffre d'affaires semestriel 2021 proforma de 23,3 M€.

2 Le chiffre d'affaires de Corelec s'élevait à 7,1 M€ au 1er semestre 2021.

A l'issue du 1er semestre de son exercice 2022, BIO-UV Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 28,1 M€, en forte progression de +75% par rapport au 1er semestre 2021, en dépit du contexte géopolitique et de tensions toujours fortes sur les chaînes d'approvisionnement.

Sur une base proforma, en intégrant la société Corelec sur l'ensemble du 1er semestre 2021 (23,2 M€), la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

A taux de change et périmètre constants (hors impact de la société Corelec consolidée depuis le 1er novembre 2021), la croissance organique s'est établie à +17%.

Cette progression soutenue de l'activité au 1er semestre résulte d'une forte reprise de la division Maritime (+38%) et d'un développement dynamique des activités Terrestres (+101% en données consolidées et +13% en données proforma) portées par le succès de l'intégration de Corelec.

Activités Terrestres : forte croissance des activités en France et de Corelec

En France, BIO-UV Group délivre une solide croissance semestrielle de +22% en données proforma, soutenue par les ventes de solutions O'Clear ainsi que d'électrolyseurs de sel Akeron sur le marché du récréatif. Il convient de noter que les ventes de pompes à chaleur Akeron enregistrent également une progression à deux chiffres.

A l'export, le contexte sanitaire mondial, principalement en Asie, freine l'activité qui est stable à 6,2 M€.

Activités Maritimes : retour à une forte activité avec une croissance organique de +38%

Après un 2nd semestre 2021 pénalisé par des reports de projets et de livraisons, BIO-UV Group a renoué avec une croissance soutenue de +38% dès le 1er semestre 2022, malgré un effet de base exigeant. Pour rappel, la division Maritime avait progressé de +34% au 1er semestre 2021.

Porté par le renforcement de ses équipes, le groupe a ainsi commercialisé plus de 100 systèmes de traitement des eaux de ballast au cours du 1er semestre, dont la nouvelle gamme BIO-SEA M-Series (hauts et moyens débits de 300 m3/h à 2 100 m3/h). Le potentiel d'activité de cette division au 2nd semestre, en 2023 et 2024 demeure très significatif.

Perspectives 2022

Au 15 juillet 2022, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'élevait à 13,3 M€, dont 11,3 M€ de commandes déjà signées à livrer en 2022 (5,1 M€ au titre de la division Maritime et 6,2 M€ pour la division Terrestre).

A l'issue du 1er semestre 2022, BIO-UV Group confirme que l'exercice 2022 sera marqué par une croissance dynamique de l'activité, accélérée par l'apport de Corelec.

La publication des comptes semestriels 2022 sera l'occasion d'affiner cet objectif.

Benoit Gillmann, Fondateur & Président - Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« Dans le contexte actuel marqué par des tensions de tous ordres et par l'inflation, la performance de BIO-UV Group au 1er semestre 2022 est remarquable. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes qui ont délivré d'excellentes performances avec des fondamentaux qui sont très solides. BIO-UV Group continue de délivrer une forte croissance, a versé ses premiers dividendes et a également distribué un intéressement à tous les collaborateurs ainsi qu'une augmentation de salaire supplémentaire afin de tenir compte d'une forte inflation.

Cela témoigne une nouvelle fois de l'intérêt que nous portons à toutes nos parties prenantes : collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires.

Nous continuons également de progresser sur nos axes stratégiques : récréatif, maritime, « reuse », industrie et aquaculture. En ces temps de pénuries d'eau de plus en plus fréquentes, de températures extrêmes et d'augmentation de la population mondiale, l'eau est plus que jamais une priorité absolue et vitale. La traiter est plus que jamais une nécessité afin de pourvoir aux besoins des populations. BIO-UV Group est au cœur de ces nécessités en délivrant des solutions pertinentes et compétitives. »

Agenda financier

Publications Dates Résultats semestriels 2022 21 septembre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 5 avril 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :