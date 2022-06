Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

07/06/2022 - 18:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, est heureux d'annoncer que le navire MSC Caledonia II, anciennement baptisé Caledonia, a été équipé d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA dans le cadre du premier projet retrofit (projet de rénovation) clé-en-main réalisé par la division maritime de BIO-UV Group.

D'un tonnage (DWT) d'environ 35 000 tonnes, le porte-conteneurs a été équipé d'un système modulaire BIO-SEA B03-0450 FX. Les opérations ont été réalisées à Port Khalid, Sharjah (Emirats Arabes Unis), juste avant sa cession à l'armateur Mediterranean Shipping Company (MSC).

Depuis fin 2021, BIO-SEA by BIO-UV Group a élargi son offre clé-en-main pour l'installation sur les navires existants (retrofit) de systèmes de traitement des eaux de ballast, en proposant le scan laser 3D en plus de ses services d'ingénierie et de conception.

"Cette nouvelle offre de service a joué un rôle fondamental dans la réalisation en un temps record de ce projet particulièrement sensible au facteur temps", a déclaré Florian Cortes, Directeur technique de BIO-SEA. "Le délai requis pour l'ingénierie, la construction du système, son installation finale et sa mise en service était très court en raison du calendrier du navire. Mais le travail d'ingénierie préalable à l'installation a permis au client de préfabriquer les éléments de tuyauterie, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation et de mise en cale sèche du navire."

Maxime Dedeurwaerder, Directeur de la Business Unit BIO-SEA by BIO-UV Group, ajoute : "Il s'agissait du premier projet dans le cadre de notre nouveau service clé-en-main, qui comprend les dessins de base et schémas détaillés, la conception et l'ingénierie du système, l'installation, la mise en service, la soumission de la documentation et la formation de l'équipage."

Le scan laser 3D a fourni une image complète de l'espace disponible et a contribué à faciliter une installation réussie et rapide.

Une fois le système de traitement des eaux de ballast mis en service, les équipes de BIO-SEA by BIO-UV Group ont formé l'équipage du navire au fonctionnement et à l'entretien du système pour une performance optimale.

Shahram Khosrowabadi, Surintendant technique de Nordic Hamburg Shipmanagement, ancienne société de gestion du navire, a déclaré : "Je remercie BIO-UV Group pour sa parfaite coopération. Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part de tous les membres de l'équipage. La nouvelle offre clé-en-main de BIO-UV Group pour la modernisation des systèmes de traitement des eaux de ballast a permis de réduire sensiblement le temps d'installation, tandis que la modélisation 3D nous a aidée à trouver l'emplacement optimal."

La gamme BIO-SEA est conçue pour la rénovation des installations sur les navires en retrofit. Les systèmes peuvent traiter de 10 à 2 100 m3/h par ballast. Tous les composants sont fournis et livrés séparément afin de pouvoir disposer d'un maximum d'espace à bord du navire.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

