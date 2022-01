27/01/2022 - 18:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2021.

Données en M€ du 1er janvier au 31 décembre 2020

consolidé 2021

à périmètre constant 2021

consolidé1 Variation totale 2021

proforma2 Activités Terrestres 17,6 18,7 19,7 +11% 30,5 Activités Maritimes 14,6 13,9 13,9 (5%) 13,8 Chiffre d'affaires total 32,1 32,5 33,5 +4% 44,3

1 La société Corelec, consolidée depuis le 1er novembre 2021, est intégrée dans les Activités Terrestres.

2 En intégrant la société Corelec sur les 12 mois de l'exercice (du 1er janvier au 31 décembre 2021).

Une nouvelle dimension : 44,3 M€ de chiffre d'affaires pro forma 2021

A l'issue de son exercice 2021, BIO-UV Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 33,5 M€, en progression de +4% par rapport à 2020.

La société Corelec, acquise en novembre 2021 et consolidée deux mois sur l'exercice, a contribué pour 1 M€ au chiffre d'affaires consolidé.

Sur une base pro forma, en intégrant Corelec sur 12 mois, le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 44,3 M€, témoignant du changement de dimension opéré par BIO-UV Group.

Activités Terrestres : forte dynamique en France portée par le succès commercial de la solution O'Clear et des ventes à l'export dynamiques

La division Terrestre a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,6 M€ en 2021, en croissance de +11% par rapport à 2020.

En France, BIO-UV Group a enregistré une progression annuelle de +24%, supérieure aux attentes. Dans un marché de la piscine résidentielle particulièrement dynamique, le groupe a notamment su tirer parti du succès commercial de sa solution O'Clear, combinant les technologies de désinfection de l'eau sans chimie les plus reconnues sur le marché (ultraviolets et électrolyse à très basse salinité).

L'activité Export a progressé de +3% en 2021, une croissance modérée sous l'effet de la crise sanitaire mondiale qui a entraîné le décalage de certaines commandes et projets sur 2022.

Activités Maritimes : un chiffre d'affaires annuel en léger recul mais fort accroissement du carnet de commandes à fin 2021

Comme annoncé fin octobre, le 2nd semestre 2021 a été marqué par de multiples reports de commandes et de livraisons dus :

à la fermeture de certains ports et certains chantiers, notamment en Asie ;

aux reports, décidés par les armateurs et en accord avec les sociétés de classe, pour des motifs d'activité intense (porte-conteneurs) ou par manque d'activité pour d'autres utilisations (ex. : pétrole & gaz).

Le potentiel d'activité de cette division en 2022, 2023 et 2024 est très significatif. Il reste environ 35 000 navires1 à équiper au niveau mondial.

Ainsi, les commandes à livrer sur le seul 1er semestre 2022 atteignent déjà un niveau record à cette période de 6,0 M€.

La division BIO-SEA a également débuté fin 2021 la livraison de sa nouvelle gamme de systèmes moyen et haut débits (de 300 m3/h à 2 100 m3/h), BIO-SEA M-Series.

Carnet de commandes du groupe à ce jour : 14,2 M€, dont 12,7 M€ à facturer en 2022

BIO-UV Group fera part de ses objectifs 2022 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2021, le 6 avril prochain.

Ils traduiront la poursuite d'une croissance dynamique de l'activité, accélérée par l'apport de Corelec.

Confirmation de l'objectif annuel d'accroissement de la rentabilité

BIO-UV Group confirme l'objectif d'accroissement de sa rentabilité en 2021 (hors impact relutif de Corelec), déjà matérialisé au 1er semestre 2021 (marge d'EBITDA semestriel de 12,6% contre 9,1% un an plus tôt).

Benoit Gillmann, Fondateur & Président - Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« Alors que nous changeons de dimension et entrons dans un nouveau cycle de croissance, je suis extrêmement fier avec toute l'équipe, du succès de notre stratégie et de notre développement depuis l'introduction en Bourse de BIO-UV Group en juillet 2018. Malgré les défis mondiaux de ces deux dernières années, notre équipe a délivré une croissance totale de +172% depuis 2018 , soit +28% par an en moyenne , agrémentée de deux opérations de croissance externe, et d'une marge d'EBITDA passée de 7,1% au 1er semestre 2018 à 12,6% au 1er semestre 2021.

Sur une base pro forma, en intégrant Corelec sur 12 mois, le chiffre d'affaires s'établit à plus de 44 M€ et l'EBITDA sera supérieur à 15%.

Pour 2022, nous n'avons jamais bénéficié d'un carnet de commandes aussi significatif et solide.

Pour les activités Terrestres, nous avons réalisé une performance impressionnante, y compris sur des marchés matures comme la France où la croissance annuelle s'est établie à un niveau remarquable de +24%.

L'acquisition de Corelec, très significative en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, renforce la stratégie de croissance externe sur des secteurs en forte développement, tels le récréatif. L'intégration de cette nouvelle acquisition est parfaitement engagée.

Grâce à cette acquisition et à nos activités historiques, nous avons renforcé notre position de leader dans le traitement de l'eau pour diverses applications, avec des procédés sans produits chimiques et respectueux de l'environnement.

BIO-UV Group s'engage à servir un marché mondial en pleine expansion, en préservant la ressource la plus importante et la plus limitée de la planète, et qui est essentielle à la santé humaine. »

Prochaine publication : résultats annuels 2021 (audités), le 6 avril 2022, après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

1 Source : Nykjaer Jensen, fondateur d'European Marine Technology - Juin 2021