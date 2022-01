Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

19/01/2022 - 17:45

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, annonce son agenda financier 2022.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 27 janvier 2022 Résultats annuels 2021 6 avril 2022 Chiffre d'affaires semestriel 2022 20 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 21 septembre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 5 avril 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :