08/11/2021 - 18:00

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, est heureux d'annoncer l'acquisition effective de 100% du capital de la société Corelec, l'un des leaders français des solutions de traitement de l'eau de piscine par électrolyse de sel. La signature d'un protocole d'acquisition avait été annoncé le 29 octobre 2021 (lire le communiqué de presse du 29 octobre 2021).

Depuis près de 20 ans, Corelec est l'un des principaux constructeurs français de solutions électroniques de traitement des eaux de piscines, avec une gamme complète d'électrolyseurs de sel et de systèmes de régulation de pH sous la marque Akeron. La société a ainsi commercialisé 15 000 électrolyseurs au sel en 2021. Corelec propose également des pompes à chaleur design et haut de gamme sous la même marque.

A travers cette opération, BIO-UV Group se renforce significativement en prenant une position clé sur le marché de la piscine privée en France et très rapidement à l'export sur les zones stratégiques, avec :

l'acquisition d'une technologie (électrolyse de sel) sans chimie ajoutée pour le traitement de l'eau, complémentaire des technologies ultraviolets et ozone de BIO-UV Group,

l'apport d'une société parmi les leaders sur son segment de marché , reconnue pour son expertise et ses produits,

une nouvelle dimension avec, sur une base pro forma 2021, un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 44 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 15%.

Créer le 1er acteur français pour le traitement de l'eau de piscine sans chimie ajoutée

Avec près de 3 millions de bassins aménagés, la France constitue le 1er marché européen et le 2ème marché mondial après les Etats-Unis. Plus de 200 000 piscines ont été construites en France en 2020, soit une progression dynamique de plus de 20%, et le secteur enregistre à nouveau une forte croissance en 2021. Cœur de métier de Corelec, les solutions à base d'électrolyse de sel équipent aujourd'hui une majorité des nouveaux bassins construits.

En combinant désormais le meilleur des technologies (UV, ozone & électrolyse), BIO-UV Group renforce sa position sur le marché de la piscine privée en proposant aux particuliers des solutions de traitement sans chimie ajoutée, pour une eau toujours saine et avec un entretien réduit.

Les synergies commerciales attendues pour la division Terrestre de BIO-UV Group, qui réalise une année 2021 particulièrement dynamique (+26% de croissance organique au 1er semestre) grâce à un marché de la piscine privée en forte croissance, sont importantes tant les technologies, les positions sur le marché, les réseaux de distribution et les couvertures géographiques des deux sociétés sont parfaitement complémentaires.

Ce rapprochement va permettre d'accélérer le développement d'O'Clear, solution innovante haut de gamme de BIO-UV Group qui combine les technologies d'ultraviolets et d'électrolyse de sel à très basse salinité.

Enfin, à travers cette acquisition, le Groupe pénètre également le marché des pompes à chaleur, une activité complémentaire qui représente déjà près de 20% de l'activité de Corelec moins de deux ans après son lancement et qui sera commercialisée dès 2022 auprès du réseau de distribution de BIO-UV Group en France et en Europe.

Corelec : une croissance très soutenue et une rentabilité élevée

Corelec connaît une forte croissance, exclusivement organique, de +50% en moyenne par an sur ses trois derniers exercices. A l'issue de son exercice 2020/21 (clos le 31 mars 2021), la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7,7 M€ en progression annuelle de +85%.

Ce fort développement s'accompagne d'une rentabilité élevée, matérialisée par une marge d'EBITDA de 21% en 2019/2020, portée à 32% en 2020/21 sous l'effet de la forte croissance de l'activité et d'une gestion maîtrisée.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, Corelec a d'ores et déjà réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€, en croissance de +93% par rapport à la même période en 2020, et une rentabilité très significative avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%.

Modalités de l'opération

BIO-UV Group a acquis 100% du capital de Corelec, qui est consolidé depuis le 1er novembre 2021.

L'acquisition a été financée pour l'essentiel en numéraire, à partir de la trésorerie disponible de BIO-UV Group (rappel : 11,3 M€ au 30 juin 2021) et par recours à de la dette bancaire (crédit croissance externe) et un financement obligataire par le fonds France Economie Réelle. Une petite partie de l'acquisition est également financée en actions BIO-UV Group existantes, à partir des titres auto-détenus.

Post acquisition, le ratio d'endettement net sur fonds propres de BIO-UV restera inférieur à 1 à l'issue de l'exercice 2021.

Le dirigeant fondateur, Loïc Le Ravallec, et l'équipe de management de Corelec sont impliqués dans le rapprochement et poursuivront le développement de la société au sein de BIO-UV Group. Loïc Le Ravallec rejoint l'équipe de Direction de BIO-UV Group tout en conservant la direction de Corelec, avec pour missions principales l'intégration de la société au sein de BIO-UV Group et le développement du groupe à l'export dans le domaine récréatif. Il devient également administrateur et actionnaire de BIO-UV Group.

Agenda financier

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2021 27 janvier 2022 Résultats annuels 2021 6 avril 2022

Ces publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de Corelec

Basée en périphérie de Toulouse (Haute-Garonne), Corelec compte 25 collaborateurs et dispose d'un bureau d'étude et d'une unité d'assemblage. Corelec distribue ses solutions sur l'ensemble du territoire français et réalise environ 10% de son chiffre d'affaires à l'export.

Basée en périphérie de Toulouse (Haute-Garonne), Corelec compte 25 collaborateurs et dispose d'un bureau d'étude et d'une unité d'assemblage. Corelec distribue ses solutions sur l'ensemble du territoire français et réalise environ 10% de son chiffre d'affaires à l'export.

Sur son dernier exercice clos (2020/21 clos le 31 mars 2021) Corelec a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 M€, en progression de +85%, et une marge d'EBITDA de 32%.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

