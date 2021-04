07/04/2021 - 18:00

Résultats annuels 2020

Croissance annuelle de +61% dont +25% en organique

10,3% de marge d'EBITDA, en forte progression de +152%

Résultat net positif à 0,6 M€

Bon début d'année 2021 : croissance supérieure à 20% au 1er trimestre

Confirmation des objectifs annuels

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, publie ses résultats annuels 2020. Au cours de sa réunion du 7 avril 2021, le Conseil d'administration de BIO-UV a arrêté les comptes annuels clos au 31 décembre 2020. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d'émission par les Commissaires aux comptes. Le rapport annuel 2020 sera prochainement disponible sur le site Internet de BIO-UV, www.bio-uv.com, espace Investisseurs, onglet Documentation.

Compte de résultat annuel au 31 décembre

Données consolidées1 en M€ - Normes françaises Exercice 2019

(12 mois) Exercice 2020

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 20,0 32,2 +61% EBITDA 2 1,3 3,3 +152% Marge d'EBITDA 6,6% 10,3% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,7 1,9 Résultat d'exploitation (0,4) 1,4 n.a. Résultat financier (0,2) (0,4) Résultat exceptionnel (0,2) (0,4) Résultat net (part du groupe) (0,4) 0,6 n.a.

1 La société Triogen est consolidée depuis le 1er octobre 2019 et intégrée au sein des activités Terrestres.

2 EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

Une année 2020 très dynamique : +61% d'activité, dont +25% de croissance organique

À l'issue de l'exercice 2020, BIO-UV a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 32,2 M€, en très forte progression de +61% par rapport à 2019.

Malgré une crise sans précédent et les restrictions sanitaires imposées par la pandémie, le groupe a pleinement réussi l'intégration de la société écossaise Triogen et enregistré une croissance organique dynamique de +25% (+44% sur les activités Maritimes et +11% sur les activités Terrestres) en 2020.

Progression de +152% de l'EBITDA en 2020, soit une marge d'EBITDA élevée de 10,3%

L'EBITDA2 s'est établi à 3,3 M€ en 2020, multiplié par x2,5 par rapport à 2019 (+152%).

Malgré l'impact en année pleine de l'apport des collaborateurs de Triogen, la hausse des charges de personnel a été limitée à +34% l'an dernier (+4% en données pro forma). La progression des autres achats et charges externes a également été contenue, à +47% (+18% en données pro forma).

La marge d'EBITDA est ainsi passée de 6,6% en 2019 à 10,3% en 2020, supérieure à l'objectif de 10% fixé début 2020 avant l'émergence de la crise sanitaire.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (1,9 M€), le résultat d'exploitation s'est établi à 1,4 M€, contre une perte d'exploitation de -0,4 M€ en 2019.

Après comptabilisation du résultat financier et du résultat exceptionnel, qui intègre notamment des frais juridiques non récurrents pour 0,4 M€, le résultat net part du groupe est positif à 0,6 M€, contre une perte nette de -0,4 M€ en 2019.

Une situation financière solide et renforcée en 2020 : 12,6 M€ de trésorerie disponible

En 2020, le groupe a généré une marge brute d'autofinancement record de 2,4 M€, en hausse de +192% sur l'exercice. Sous l'effet d'une activité soutenue en fin d'exercice, la variation du besoin en fonds de roulement a consommé 2,5 M€ en 2020, contre 1,4 M€ un an plus tôt.

Les opérations d'investissements ont consommé 3,2 M€, dont 3,0 M€ de CAPEX (acquisition d'immobilisations) pour accompagner le développement (1,8 M€ dédiés aux activités Maritimes).

Les flux nets de financements se sont élevés à 14,3 M€, sous l'effet des augmentations de capital réalisées en 2020 (1,5 M€ en mai et 12,7 M€ en octobre) et de la souscription d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 2,8 M€.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible s'élevait à 12,3 M€, pour des dettes financières de 11,1 M€ (hors dettes de crédit-bail de 2,5 M€), soit une trésorerie nette positive de 1,2 M€ (contre un endettement financier net3 de 9,8 M€ au 31 décembre 2019).

Les capitaux propres au 31 décembre 2020 s'établissaient à 30,2 M€ contre 16,0 M€ à fin 2019.

Progression de 21% de l'activité au 1er trimestre 2021 , objectifs annuels confirmés

Le groupe enregistre un bon début d'exercice avec une progression du chiffre d'affaires, exclusivement organique, de +21% au 1er trimestre 2021.

En 2021, la croissance des activités Terrestres sera notamment alimentée par la nouvelle solution O'Clear, combinant les technologies de désinfection de l'eau sans chimie les plus reconnues sur le marché (ultraviolets et électrolyse). Pour les activités Maritimes, les mouvements sur les marchés s'intensifient et le lancement prochain d'une offre optimisée viendra booster la croissance. Enfin, la division Surfaces bénéficiera du renforcement progressif de ses équipes commerciales et du déploiement de l'accord de distribution avec KOMPAÏ robotics et le groupe Teamnet annoncé en février 2021.

Ce début d'exercice est en ligne avec la feuille de route fixée en début d'année 2021 : croissance organique à deux chiffres et nouvelle progression de la rentabilité (EBITDA).

En outre, grâce au succès de la levée de fonds réalisée en novembre 2020, BIO-UV entend également saisir des opportunités de croissances externes au cours des prochains mois.

Pour 2024, BIO-UV confirme son objectif d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires, exclusivement par croissance organique.

Benoit Gillmann, Président - Directeur général de BIO-UV, déclare :

« Un cap a été franchi en 2020, marqué par une forte progression de la rentabilité, avec désormais plus de 10% de marge d'EBITDA et un résultat net positif. En pleine crise sanitaire inédite, BIO-UV s'est appuyé sur des fondamentaux solides : très forte croissance, supérieure à 60% depuis deux ans, résultat net positif, et situation de trésorerie nette excédentaire.

Je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des collaborateurs du groupe qui, par leur travail acharné dans un contexte inédit et complexe, ont permis à BIO-UV de franchir ce cap.

BIO-UV accélère sa croissance rentable sur des marchés cruciaux : le traitement et la désinfection de l'eau, des surfaces et espaces avec l'évolution inéluctable des protocoles dans les secteurs sensibles pour répondre à des enjeux clefs : meilleur respect de l'environnement, plus grande efficacité de désinfection et préservation de la santé des individus aujourd'hui en contact avec des procédés chimiques parfois dépassés. Cette évolution incontournable sera progressive et ce sont les domaines les plus concernés qui feront les choix de solutions certifiées auprès des entreprises les plus sérieuses. »

Agenda financier

Publications Dates Assemblée générale 28 mai 2021 - 17h00 Chiffre d'affaires semestriel 2021 21 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 22 septembre 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

