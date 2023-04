27/04/2023 - 18:00

Be-bô remet trois prix IFFHS 2022 à Lionel Messi – Une résonnance mondiale pour be-bô et l'IFFHS

Genève, le 27 avril 2023 – 18h

Le 19 avril à Paris - Jacques Borgognon, président de BEBO Health SA remet trois prix prestigieux à Lionel Messi. L'argentin a été élu meilleur joueur, meilleur buteur international et meilleur meneur de jeu IFFHS 2022 confortant sa position de joueur le plus titré IFFHS avec 13 récompenses. Afin de célébrer cette remise de prix et la saison exceptionnelle de Lionel Messi, be-bô et les marques distribuées exclusivement par be-bô offrent l'opportunité de gagner un t-shirt édition limitée de la remise de prix IFFHS.

UN MOT DU PRÉSIDENT DE BEBO HEALTH SA, JACQUES BORGOGNON :

« L'IFFHS valorise sans contrainte les talents du football. « Be-bô generation », partenaire exclusif de l'IFFHS, valorise les talents locaux pour le développement, la production, la distribution et la vente de produits dédiés aux domaines de la santé, du sport et du bien-être. L'IFFHS s'engage également pour la promotion de l'équité dans le sport ainsi que le football féminin. Des valeurs que, chez be-bô, nous partageons sans réserve et auxquelles notre société entend s'associer à travers ce partenariat exclusif de collaboration. »

MEILLEUR BUTEUR INTERNATIONAL IFFHS 2022

Deux héros principaux de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi et Kylian Mbappé, se sont disputé ce trophée individuel jusqu'aux dernières minutes du match final opposant leurs pays au Qatar. En conséquence, Messi a terminé l'année avec une marge d'un but sur son coéquipier du Paris St-Germain. Le total de 22 buts internationaux de Messi est composé de 4 marqués pour le PSG et 18 pour "l'Albiceleste". Il s'agit de son 5ème titre de meilleur buteur international masculin de l'IFFHS, après 2012, 2013, 2017 et 2018.

MEILLEUR MENEUR DE JEU IFFHS 2022

Kevin De Bruyne, vainqueur des deux derniers IFFHS Awards du meilleur meneur de jeu au monde (2020 et 2021), n'a pris que la troisième place du classement 2022. Il a été dépassé à la deuxième place par le lauréat 2018, Luka Modric et pour la récompense suprême 2022 par Lionel Messi, déjà quatre fois élu précédemment IFFHS Playmaker Award Winner (2015, 2016, 2017, 2019).

Le capitaine argentin, champion du monde, a ainsi décroché son 5e prix du meilleur meneur de jeu mondial de l'IFFHS (un record, puisque Xavi en a remporté 4 entre 2007 et 2011). Lionel Messi a de nouveau été acclamé pour ce prix en 2022, obtenant 170 points, 55 de plus que Luka Modric et 130 de plus que Kevin De Bruyne. Il a donc déjà accumulé 13 récompenses annuelles IFFHS dans sa carrière. Cristiano Ronaldo (8 récompenses) est deuxième du classement total IFFHS Awards All Time.

MEILLEUR JOUEUR IFFHS 2022

En 2022, malgré les belles performances de Karim Benzema et Kylian Mbappé, Lionel Messi a été plébiscité pour recevoir le Prix du « Meilleur joueur mondial homme IFFHS 2022 » ! Messi a totalisé 275 points après la victoire de la Coupe du monde au Qatar ! Il a été souverain et élu meilleur joueur du monde devant Kylian Mbappé (35 points) et Karim Benzema (30 points). Seuls deux autres joueurs Luka Modric et Erling Haaland ont également marqué des points. La domination de Messi a été totale.

UNE RÉSONNANCE MONDIALE POUR BE-BÔ ET L'IFFHS

La remise des prix effectuée le 19 avril à Paris a été relayée dans le monde entier ! Le joueur Argentin a publié les photos de la remise des prix sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 457 millions de fans. Le poste Instagram a obtenu plus de 11 millions de mentions « j'aime ».

Le groupe be-bô et ses marques be-bô hub, Slim Sonic, Maiday et SNØ célèbrent l'évènement, notamment en faisant gagner un t-shirt édition limitée de la remise de prix IFFHS 2022 à Lionel Messi.

À PROPOS DE L'IFFHS

L'IFFHS (Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football) a été créée le 27 mars 1984 à Leipzig (Allemagne) par Alfredo POGE, le premier président. Les statuts ont été faits en adéquation avec les statuts de la FIFA. Des membres de la plupart des pays du Monde (journalistes sportifs, experts du football, statisticiens…) ont alors rejoint l'IFFHS, séduits par les valeurs humaines de la Fédération, dont l'objectif prioritaire est de valoriser les acteurs du football mondial quel que soit leur continent. Aujourd'hui, 150 pays de tous les continents sont représentés dans la Fédération.

L'objectif numéro 1 poursuivi par l'IFFHS est de relater l'histoire et les records du football mondial, en rassemblant textes, statistiques et images de toutes les compétitions nationales et internationales dans tous les pays et continents. Ceci depuis les débuts du football au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Le second objectif est d'établir chaque année dans le Monde et dans tous les continents du football des classements des équipes, joueurs, entraîneurs, arbitres en tenant compte des statistiques et des performances de l'année. Les meilleurs de chaque catégorie recevront des IFFHS Awards, qui ont acquis une notoriété mondiale du fait de leur intégrité, leur humilité et surtout la reconnaissance de toutes les composantes du football mondial. Le Vice-Président M. Robert LEY est le garant de ces valeurs et de la pérennité de l'IFFHS.

Toutes les activités de l'IFFHS sont en ligne sur : www.iffhs.com

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB) ; également connus sous « be-bô generation ». La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des quatre marques exclusives qu'elle distribue en Europe par internet et par le biais de centres de remise en forme « be-bô hub » en exploitation propre comme en franchise.

