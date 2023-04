18/04/2023 - 18:00

Communiqué de presse

Remise de deux prix IFFHS par les dirigeants de BEBO Health SA

Genève, le 18 avril 2023 – 18h

Jacques Borgognon, président de Bebo Health SA et son directeur Cyril Baechler ont eu l'honneur de remettre deux premiers prix mondiaux IFFHS à travers le partenariat exclusif de collaboration entre Bebo Health SA et la fédération de football IFFHS. La fédération, dont l'objectif prioritaire est de valoriser les acteurs du football mondial pour leurs performances sportives ainsi que pour leurs comportements extra-sportifs suit un processus de vote anonyme et impartial avec plus de 150 journalistes experts de football du monde entier. Les joueurs, joueuses et coachs sont évalués sur leurs performances sur une année civile, et non sur une saison.

MEILLEURE ENTRAÎNEUR DE CLUB FÉMININ DU MONDE IFFHS 2022 – SONIA BOMPASTOR

Le 22 mars à Lyon – au sein du Groupama Stadium, Sonia Bompastor a reçu le prix IFFHS de la MEILLEURE ENTRAÎNEUR DE CLUB FÉMININ DU MONDE IFFHS avec une large avance (145 points) sur Jonathan Giraldez (FC Barcelone – 55 points) et Tulio Hoffman (SE Palmeiras – 25 points).

Coach de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais depuis 2021, Sonia Bompastor est devenue la première femme à remporter la Ligue des Champions féminine à la fois comme joueuse (2011, 2012) et entraîneur (2022) à l'issue d'une saison 2021/2022 exceptionnelle qui lui a permis, dès sa première année de coaching, de réaliser le doublé championnat de France/Ligue des Champions. Elle a ainsi été couronnée par l'IFFHS par le Trophée de WORLD'S BEST CLUB COACH 2022 !

Sonia Bompastor a une magnifique carrière. Joueuse et capitaine de l'équipe de France (156 sélections entre 2000 et 2012), elle a évolué 6 ans à l'Olympique lyonnais obtenant 6 titres de Champion de France, 3 Coupes de France et 2 Ligues des Champions en tant que joueuse et capitaine. Elle a intégré le staff technique de l'OL à la fin de sa carrière de joueuse, devenant la Directrice de l'ACADEMY OL en 2015, jusqu'au moment où le Président Aulas lui demanda en 2021 de prendre les rênes de l'équipe féminine avec les résultats que l'on connaît !

MEILLEURE JOUEUSE DU MONDE U20 IFFHS 2022 – LINDA CAICEDO

Le premier prix mondial IFFHS pour la Colombie dans l'histoire !

Le 5 avril à Vichy (France), Linda Caicedo a reçu le prix IFFHS de LA MEILLEURE JOUEUSE MONDIALE FÉMININE (U20) 2022 entourées et applaudie par toutes ses coéquipières et le staff de l'équipe nationale colombienne A, en pleine préparation pour leur prochain objectif : La coupe du monde femme 2023 en juillet – août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Linda Caicedo débute à 14 ans le championnat colombien et le remporte en 2019 avec l'America de Cali en terminant meilleure buteuse de la compétition. Elle rejoint ensuite le Deportivo Cali avec qui elle remporte le titre en 2021. En 2022, à l'âge de 17 ans, elle participe avec la Colombie à trois évènements d'envergure mondiale au cours de la même année : la Coupe du monde U17, la Coupe du monde U20 et la Copa America senior ! Partout elle récolte les récompenses de meilleure joueuse, meilleure buteuse, de sorte qu'elle est de manière souveraine élue IFFHS WOMEN'S WORLD BEST YOUTH (U20) PLAYER 2022 et le 22 février 2023, à ses 18 ans, le Real Madrid fait signer Linda Caicedo pour un avenir exceptionnel.

L'IFFHS ET BE-BO

BEBÔ a choisi ce partenariat exclusif avec l'IFFHS pour ses valeurs uniques et essentielles : le talent des différents acteurs et la modestie de cette Fédération. Dans un monde où le paraître et la démonstration de force font office de loi, nous voulons non seulement rendre un hommage aux talents qui brillent de mille feux avec le football mais également à nos talents, ceux de BEBÔ qui oeuvrent chaque jour en France et en Suisse pour développer, fabriquer et vous proposer des produits locaux.

QU'EST-CE QUE L'IFFHS ?

L'IFFHS (Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football) a été créée le 27 mars 1984 à Leipzig (Allemagne) par Alfredo POGE, le premier président. Les statuts ont été faits en adéquation avec les statuts de la FIFA. Des membres de la plupart des pays du Monde (journalistes sportifs, experts du football, statisticiens…) ont alors rejoint l'IFFHS, séduits par les valeurs humaines de la Fédération, dont l'objectif prioritaire est de valoriser les acteurs du football mondial quel que soit leur continent. Aujourd'hui, 150 pays de tous les continents sont représentés dans la Fédération.

L'objectif numéro 1 poursuivi par l'IFFHS est de relater l'histoire et les records du football mondial, en rassemblant textes, statistiques et images de toutes les compétitions nationales et internationales dans tous les pays et continents. Ceci depuis les débuts du football au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Le second objectif est d'établir chaque année dans le Monde et dans tous les continents du football des classements des équipes, joueurs, entraîneurs, arbitres en tenant compte des statistiques et des performances de l'année. Les meilleurs de chaque catégorie recevront des IFFHS Awards, qui ont acquis une notoriété mondiale du fait de leur intégrité, leur humilité et surtout la reconnaissance de toutes les composantes du football mondial. Le Vice-Président M. Robert LEY est le garant de ces valeurs et de la pérennité de l'IFFHS.

Toutes les activités de l'IFFHS sont en ligne sur : www.iffhs.com

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB) ; également connus sous « be-bô generation ».

be-bo.eu slim-sonic.ch maiday.ch

