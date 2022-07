30/07/2022 - 11:00

Communiqué de presse / 30.07.22

BEBO HEALTH SA RÉALISE UN PREMIER SEMESTRE TRÈS SOLIDE

ET AFFÛTE SES AMBITIONS

Genève, Suisse, le 30 Juillet 2022. BEBO réalise 2 552 MCHF de chiffre d'affaires au premier semestre 2022. C'est 27% de plus qu'en 2021 et en accord avec nos prévisions budgétaires.

Le point très important est que cet objectif est atteint sans soutien d'investisseurs ou de financements tiers. Nous réalisons nos objectifs avec nos propres moyens et nous garantissons un EBITDA au moins équivalent à celui de 2021 (18.5%). Les actionnaires présents lors de l'introduction en bourse sont directement impliqués dans cette réussite.

BEBÔ veut maintenant grandir plus vite, les trois départements de son activité sont opérationnels :

E-COMMERCE : une équipe d'exploitation digitale complètement internalisée.

VENTES AUX PROFESSIONNELS : ces dernières ont repris depuis la fin des restrictions liées à la COVID.

BEBO HUB : Quatre ouvertures sur le premier semestre 2022 et un concept plébiscité. Il est prévu au moins six ouvertures supplémentaires pour le deuxième semestre 2022.

JACQUES BORGOGNON, PRÉSIDENT DE BEBO HEALTH SA : « Nous avons conscience de notre mission, porter la société vers un volume d'affaires significatif tout en préservant la rentabilité qui reste notre priorité. Pour évoluer, nous avons besoin d'investisseurs qui permettront la réalisation de nos objectifs.

Je veux rappeler dans ce message que l'actionnaire principal CES Management SA à investi plus de 4.0 MCHF pour garantir une bonne introduction en bourse. Nous avons converti ce prêt d'actionnaire en Capital-Actions pour une valorisation de €/action 18.50, gage de la confiance mise dans BEBÔ. CES Management SA reste le premier investisseur.

Nos spécialistes ont préparé la mise en place d'obligations convertibles qui permettront simplement à chaque investisseur de participer à notre développement. La banque REYL à Genève sera chargée de cette opération.

Nous avons conscience également que l'actionnaire doit pouvoir acheter ou vendre facilement ses actions. Les résultats du premier semestre nous incitent à préparer notre évolution sur EURONEXT GROWTH. Pour information, les volumes d'actions traités sur la Bourse de Paris sont les suivants :

ACCESS : 23 M€ d'échanges annuels pour 136 sociétés

GROWTH : 4 275 M€ d'échanges annuels pour 252 sociétés

soit 100 fois plus pour GROWTH !

BEBO HEALTH SA : « EN ROUTE POUR EURONEXT GROWTH » : Les étapes nécessaires pour évoluer sur GROWTH sont :

Lever de 2.5 M€.

Préparer une due diligence sur la base des résultats du premier semestre 2022.

Rester dans nos objectifs 2022.

Communiquer plus aux actionnaires et investisseurs potentiels

Pour tous ces points, l'équipe de BEBO HEALTH SA est prête.

