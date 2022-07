20/07/2022 - 17:45

Communiqué de presse / 20.07.22

BEBO HEALTH SA INTENSIFIE SA COMMUNICATION FINANCIÈRE

NOUVEAU PARTENAIRE DE DIFFUSION : EQS GROUP

Genève, Suisse, le 20 Juillet 2022. BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce la signature d'un nouveau partenariat de communication financière avec EQS Group.

Côté en bourse depuis le 12. Janvier 2022 BEBO Health SA accentue son développement opérationnel et financier et intensifie sa communication avec un nouveau canal de diffusion. EQS Group vient étoffer la diffusion et l'impact de la communication financière de BEBO Health SA à l'international, ceci en complément du diffuseur Actusnews et du site internet de communication et de recommandation boursière Francebourse.

JACQUES BORGOGNON, PRÉSIDENT DE BEBO HEALTH SA : « Nous sommes conscient de l'importance de la communication financière pour le développement de notre société. Collaborer avec des partenaires digitaux réputés comme EQS Group et Actusnews est essentiel pour notre visibilité. Cela permet également d'acquérir de nouveaux investisseurs autant particuliers qu'institutionnels à l'échelle locale et internationale.

Le trading en France et dans toute l'Europe a explosé ses dernières années avec plus de 1M de nouveaux investisseurs individuels (AMF, janvier 2022) uniquement en France. Avec EQS group nous allons pouvoir communiquer et accéder à ces investisseurs particuliers à la recherche d'opportunités comme celle que nous proposons avec une société en plein essor et à fort potentiel.

EQS Group nous permet d'accéder à des réseaux tel que Reuters, Bloomberg, AFP, Yahoo Finance, Fortuneo etc. Nous bénéficierons également d'un module e-mailing performant avec lequel nous pourrons diffuser sur notre importante base de contacts en toute sécurité, ceci en respectant la réglementation RGPD et avec un monitoring précis. »

LES 3 PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE DE BE-BÔ (Voir Annexe)

- EQS

- Actusnews

- Francebourse

CHIFFRES D'AFFAIRES SEMESTRIEL

Le chiffre d'affaires et le résultat semestriel 2022 sera communiqué lors du prochain communiqué de presse.

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des 4 marques exclusives qu'elle représente et des 4 sites internet correspondants disponibles dans le monde entier. En 2021, BEBO Health SA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%.

CONTACT

BEBO Health SA

Jean-Charles Juriens

Secrétaire Général

Email : [email protected]

Téléphone : +41 79 353 38 44

ANNEXE :

EQS GROUP :

Fondé en 2000 à Munich (Allemagne) EQS Group compte plus de 550 employés et 17 bureaux dans les plus importantes places financières mondiales dont Paris. EQS Group est un leader Mondial de solutions digitales et aide les professionnels de la Compliance et des Relations investisseurs à satisfaire leurs obligations réglementaires. EQS a développé des réseaux puissants de partenaires sur 5 niveaux d'audiences.

- Les terminaux d'informations des professionnels : Reuters, Bloomberg, AFP, Dow Jones.

- Les agences de presse internationales et locales : AFP, Reuters, Bloomberg, Dow Jones Factiva, Associated Press

- Les sites web médias et boursiers : Yahoo Finance, Euronext, Dgap, Zonebourse, Challenges, Investir...

- Le service Mifidwire permet d'obtenir une meilleure couverture rédactionnelle auprès de sites boursiers, brokers en ligne et médias majeurs en France.

- Les médias spécialisés dans votre secteur en France, en Europe, aux US, en Asie et aux Moyen Orient.

ACTUSNEWS

Depuis 1998, Actusnews est un leader en France de la diffusion d'informations par internet. Aujourd'hui plus de 100 sociétés cotées et non cotées font confiance à Actusnews. Actusnews alimente automatiquement et en temps réel les sites internet des émetteurs en information réglementée. Afin d'assurer à ses clients entreprises une diffusion optimale Actusnews s'appuie sur un réseau de partenaires importants tel que Boursorama ou encore boursier.com.

FRANCEBOURSE

Francebourse est un site d'information et recommandation boursière à destination d'investisseurs individuels.