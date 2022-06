01/06/2022 - 18:30

Communiqué de presse / 1.06.22

NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE, NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Genève, Suisse, le 1 juin 2022. BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de produits relatifs à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce sa nouvelle identité visuelle.



BEBO Health SA est fière d'annoncer le lancement du nouveau logo et de la nouvelle identité visuelle de l'entreprise. Sa clientèle dynamique, en recherche de style et modernité retrouvera les valeurs d'exclusivité, d'innovation et d'excellence qui ont fait le succès de la société.

Jacques Borgognon, président de BEBO Health SA : « Notre entreprise a grandi et franchi un cap en rentrant en bourse sur EURONEXT ACCESS Paris en début d'année. Nous entrons dans un nouveau cycle de croissance avec le développement de nos bebo hub, d'une approche spécifique pour nos clients BtoB et la préparation d'une expansion sur le marché européen. Nous avons rafraîchi et modernisé notre logo pour refléter qui nous sommes aujourd'hui et symboliser l'avenir de BEBO Health SA. Nous avons décidé de modifier notre identité visuelle afin de mieux refléter notre vision et notre positionnement sur le marché de la beauté, du sport, de la santé et du lifestyle. C'est exactement à l'image de ce que be-bô propose, une gamme de produits exclusifs ainsi qu'un concept unique fondé sur l'e-commerce, le BtoB et les hub. »



L'évolution de l'identité visuelle viendra consolider les initiatives de croissance de BEBO Health SA, renforcer la notoriété et la visibilité de la marque be-bô en Suisse, en France et en Europe, et développer le chiffre d'affaires et la rentabilité de la société dans les années à venir.

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des 4 marques exclusives qu'elle représente et des 4 sites internet correspondants disponibles dans le monde entier. En 2021, BEBO Health SA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%.

www.be-bo.eu

DISCLAIMER

« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres BEBO Health SA. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant BEBO Health SA, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics disponibles sur notre site Internet (https://bourse.be-bo.eu/). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACT

BEBO Health SA

Jean-Charles Juriens

Secrétaire Général

Email : [email protected]

Téléphone : +41 79 353 38 44