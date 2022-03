15/03/2022 - 20:15

Genève, Suisse, le 15 mars 2022.

BEBO HEALTH, le spécialiste de la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être, annonce la publication de son rapport financier annuel audité pour l'exercice 2021.

Normes suisses (en M CHF) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 2,1 5,5 170% Marge brute 0,5 3,2 485% % du chiffre d'affaires 25.6% 57.9% +32 points EBITDA 0,2 1,0 355% % du chiffre d'affaires 10.0% 18.5% +8 points Résultat net 0,2 0,06 -71% * Chiffres audités

FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PORTEE PAR LE SLIM-SONIC ET LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses en hausse de 170% par rapport à l'exercice précédent. La stratégie de diversification de l'offre a été un succès : Les ventes de la marque SLIM SONIC ont représenté 3.8 millions d'euros, en hausse de 90% par rapport à 2020. La part relative du SLIM SONIC dans le chiffre d'affaires est passée de 94% à 70% grâce à l'augmentation des ventes de SNØ avec son produit phare le Pocket (0,7 MCHF), aux lancements de CELLISS (0,2 MCHF) et de MAIDAY (0,1 MCHF) et au démarrage du premier mini-centre de traitement (bebo hub) à Lausanne (0,6 MCHF), validant la stratégie omnicanale de BEBO Health.

AMELIORATION SIGNIFICATIVE DE LA RENTABILITE

BEBO HEALTH a construit un modèle économique de croissance rentable. L'EBITDA sur l'exercice 2021 s'établit à 1,0 million de francs suisses soit 18,3% du chiffre d'affaires. L'EBITDA a été multiplié par 4,5 par rapport à l'exercice précédent.

L'amélioration de la marge d'EBITDA s'est appuyée sur deux principaux facteurs : l'amélioration de la marge brute due à de meilleurs prix d'achat obtenus grâce à des volumes en hausse et des contrats de fournitures pluriannuels, ainsi qu'une nette amélioration de la rentabilité des investissements en communication avec un retour sur investissement de 3,2x sur le second semestre 2021 comparé à un chiffre de 1,7x au début de l'année 2020.

Le résultat net 2021 est positif et s'établit à 0,06 MCHF. Le montant des amortissements comptabilisés en 2021 est de 0,9 MCHF.

PERSPECTIVES POUR 2022

Forte de son excellente performance sur l'année 2021, la société va continuer d'exécuter sa stratégie de croissance sur 3 piliers en 2022.

Le développement géographique : BEBO Health est aujourd'hui présente en France et en Suisse. La société souhaite continuer de se développer sur ces deux marchés qui présentent un potentiel important ou ses marques sont reconnues pour leur qualité et leur résultat. Ce renforcement va s'organiser par une présence accrue dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux d'une part et par l'ouverture de points de vente au niveau local d'autre part.

Par ailleurs, la société va lancer ses produits sur plusieurs marchés européens, notamment en Italie et en Espagne. Ce développement se fera en direct par la plateforme digitale et par l'intermédiaire de distributeurs locaux.

L'ouverture de bebo hub : La société va développer son nombre de points de vente par l'accélération du modèle des hub. Un bebo hub est un espace dédié aux produits de Bebo Health établi dans un lieu existant (des spas, des centres de soins, de remise en forme, des centres commerciaux et des fitness) qui permettra d'accéder à une clientèle constituée ayant le désir de tester des innovations technologiques.

L'élargissement de la gamme : la stratégie de BEBO Health est de proposer de nouveaux produits complémentaires, comme le SNØ Pocket, pour satisfaire ses clients et en convaincre de nouveaux. Deux autres produits ont été lancés ces derniers mois, à savoir le SNØ Kelsius et le CELLISS. Ces nouveaux produits viendront dynamiser les ventes de la société dès 2022.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 2021

En avril 2021, la société a mis en place une facilité de paiement pour ses clients via la plateforme e-commerce. Ainsi, les clients ont la possibilité de régler en plusieurs fois leur achats (de 2 à 10 fois) en utilisant les services de PAYPAL et de ALMA.

BEBO Health a acquis le centre bebo hub de Lausanne en octobre 2021. Cette intégration permet de démarrer le développement des hub et d'acter la stratégie de vente omnicanale. Dans ce contexte, il est prévu plusieurs implantations en Suisse romande cette année et pour le premier trimestre 2022.

En novembre 2021, BEBO Health a débuté la commercialisation du Kelsius, un climatiseur personnel basse consommation permettant un flux d'air de 10° inférieur à la température ambiante. Cette technologie est commercialisée dans la gamme SNØ. Les premiers retours sont très encourageants et les premiers volumes de ventes sont attendus pour l'année 2022.

Également en novembre 2021, la société a lancé la distribution des produits MAIDAY. MAIDAY est une gamme de compléments alimentaires à destination des sportifs, fabriquée en Suisse. Produits complémentaires avec les technologies distribuées par BEBO Health, ils permettront de répondre à une demande croissante et de générer un chiffre d'affaires récurrent.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 10 janvier 2021, BEBO Health SA s'est introduite en bourse sur Euronext Access à Paris par cotation directe pour développer sa notoriété et sa marque. Dans un second temps, elle envisage de faire appel aux investisseurs pour financer ses investissements marketing et pour se développer à l'international.

Le 12 janvier 2021, BEBO Health SA reprends la distribution exclusive de la marque CELLISS, confiée par CES Management, suite à la reprise de l'activité DSM Wellness par CES Management.

Le 17 février 2022, l'augmentation de capital par conversion de créances de l'actionnaire majoritaire CES Management pour un montant de 3,7 millions d'euros a un prix de 18,50 euros par action a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). Cette conversion renforce les capitaux propres de l'entreprise et conforte le soutien de l'actionnaire majoritaire au développement de BEBO Health SA.

