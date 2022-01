10/01/2022 - 18:10

Communiqué de presse – le 10 janvier 2022

Introduction en bourse de BEBO HEALTH SA, acteur innovant de la FitTech

Admission par cotation directe sur Euronext Access Paris.

Projet boursier visant à terme à financer l'expansion internationale de Bebo Health SA, à poursuivre ses efforts de marketing et de communication et à proposer l'élargissement de sa gamme de produits innovants.

Des marchés de la santé et du bien-être qui connaissent des croissances soutenues et accélérées par les tendances actuelles, notamment grâce au e-commerce.

Genève, le 10 janvier 2022- BEBO HEALTH SA (Mnémonique : MLBBO), société suisse spécialisée dans la distribution de produits innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bien-être, annonce son admission sur Euronext Access Paris par admission technique. La négociation des titres débutera le 12 janvier 2022.

BEBO HEALTH SA est une société suisse fondée en mars 2019, basée à Genève, et qui opère le site be-bô, lancé en mai 2020, portail e-commerce multilingue spécialisé dans les produits dédiés à la santé, au sport et au bien-être ainsi que par le biais de centre dédié (BEBO HUB). Sont commercialisés sur le site, (i) des dispositifs susceptibles de favoriser l'amincissement et la gestion de la température corporelle ainsi que (ii) des compléments alimentaires permettant de faciliter la récupération après l'effort sportif ou de favoriser la réduction des cellules adipeuses. Ils répondent à des critères précis de production (fabrication suisse et française) et de qualité (publications et validations scientifiques). Les articles de micronutrition proposés par le site sont produits par des PME intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D à la production, jusqu'à la commercialisation. Cette offre premium et exclusive est destinée aux particuliers et aux professionnels du bien-être et du fitness.

Une gamme de produits innovants

L'innovation est au cœur de l'offre de be-bô. Le catalogue en ligne propose deux innovations majeures : SLIM SONIC, un appareil amincissant capable de déstocker les surplus de graisse sur des zones corporelles ciblées et SNØ, un appareil générateur de froid ou de chaud permettant de conserver la température corporelle à un niveau optimal.

Par ailleurs, l'offre be-bô est complétée par :

(i) une table amincissante innovante basée sur un traitement à base d'actions mécaniques, d'aspirations et de percussions sur les cellules adipeuses et tissus musculaires des fesses, de l'estomac et des hanches sous la marque CELLISS, et

(ii) des produits de micronutrition sous les marques NATUR'EFFECT et MAIDAY.

La société envisage d'enrichir son catalogue de produits en 2022 et 2023 pour répondre au mieux aux attentes de ses clients.

Un réseau de distribution omnicanal

Le réseau de distribution de be-bô se veut omnicanal avec la vente de produits via le site www.be-bo.eu et le développement de centres BEBÔ HUB. Le site marchand est un portail e- commerce qui regroupe l'ensemble des produits commercialisés par be-bô et par des sites partenaires (slim-sonic.com - sno.cool - maiday.ch - celliss.fr). Le BEBÔ HUB a démarré à Lausanne avec la reprise du centre de formation de SLIM SONIC depuis 2012. Ce dernier est destiné à présenter les produits de la gamme et à proposer des traitements associés. Cette implantation physique permet aux clients de tester les équipements et d'être conseillés par un coach.

Une stratégie de communication efficace

La visibilité de la marque be-bô est l'un des facteurs clé de succès de son développement. La société a réalisé plus d'une quarantaine de spots publicitaires à la télévision depuis son lancement, ainsi que de nombreuses actions publicitaires à la radio et sur les réseaux sociaux. Ces actions marketing contribuent à la croissance des ventes. A ces actions, viennent s'ajouter de la publicité digitale et des partenariats avec des influenceurs.

Un essor rapide de la marque et du site be-bô depuis sa création

A ce jour, le site be-bô recense plus de 20 000 clients générant un panier moyen de € 800. Les ventes sont réalisées sur la base d'un trafic journalier moyen de 5 000 visites environ. La capacité de be-bô à acquérir des clients se reflète dans la progression de son chiffre d'affaires : entre 2019 et 2020, BEBO HEALTH SA observe une forte hausse de son chiffre d'affaires proforma de 106% pour atteindre 2,1M CHF au 31 décembre 2020.

Une accélération du développement reposant sur cinq axes

La stratégie de développement de be-bô repose sur cinq axes principaux :

Le maillage géographique et l'ouverture de nouveaux pays : la société présente en France et en Suisse Romande, envisage de dupliquer son modèle dans d'autres pays européens en 2022 et 2023 et hors d'Europe à partir de 2024 ;

La poursuite des efforts marketing et de communication, facteur clé de succès pour son développement futur. La société souhaite continuer à investir dans des campagnes publicitaires à la radio et à la télévision. Elle poursuivra parallèlement ses efforts de communication via les réseaux sociaux et des partenariats avec des influenceurs ;

L'élargissement de la gamme sous les marques actuelles, en offrant de nouveaux produits innovants et complémentaires, tout en se focalisant sur les secteurs du bien-être et de la santé ;

Le développement des centres BEBÔ HUBS. Le développement du réseau devrait se poursuivre dans un premier temps en succursale puis éventuellement en franchise. La société étudie également la possibilité de développer le concept au sein de chaînes de fitness ou de centres commerciaux ;

La signature de nouveaux contrats de distribution exclusifs. La société poursuit sa stratégie d'intégration de nouvelles marques afin (i) d'étendre le portefeuille de produits exclusifs commercialisés, (ii) d'élargir la clientèle B2B et B2C et (iii) de générer une rentabilité élevée.

La Bourse pour accroître la visibilité et financer les développements

BEBO HEALTH SA a décidé de s'introduire en bourse, par admission technique sur Euronext Access Paris pour développer sa notoriété et sa marque. Dans un second temps, elle envisage de faire éventuellement appel aux investisseurs pour financer ses investissements marketing et pour se développer à l'international.

La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d'obtenir un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d'élargissement du flottant. Cette admission sur Euronext Access Paris devrait donc être une première étape avant un potentiel transfert des titres de la société sur le marché Euronext Growth Paris.

L'opération est réalisée dans le cadre d'une procédure d'admission sur Euronext Access, par voie d'admission technique des actions de la société BEBO HEALTH SA. Ainsi, le 12 janvier 2022, l'ensemble des titres composant le capital, soit 1 450 000 actions seront admises aux négociations au cours unitaire de 18,5 €. La capitalisation boursière lors de l'entrée en bourse de BEBO HEALTH SA sera ainsi de 26,8 M€.

A ce jour, le capital de BEBO HEALTH SA est détenu directement et indirectement à hauteur de 65,40% par CES Management SA (détenue à hauteur de 75% par Jacques Borgognon et à hauteur de 25% par Ronald Baechler) et à hauteur de 34,60% par des actionnaires minoritaires.

L'admission sur Euronext Access est une étape importante pour les projets de croissance et de création de valeur de BEBO HEALTH SA. Jacques Borgognon, fondateur et président du Conseil d'Administration déclare :

« L'introduction sur Euronext Access Paris doit permettre à BEBO HEALTH SA de se familiariser avec la bourse en adoptant les meilleures pratiques du secteur et de gagner en notoriété auprès du public. Notre présence sur un marché adapté à la taille de notre groupe va nous offrir la flexibilité nécessaire pour poursuivre et accélérer nos projets de croissance dans un cadre favorable et évolutif. La bourse nous permettra de saisir toute opportunité de développement qui se présenteront à la fois en termes de nouveaux produits, d'implantation dans de nouveaux pays et de l'essor de notre plateforme d'e- commerce. »

DETAILS DE L'OPERATION

Marche de cotation : Euronext Access Paris

Mnémonique : MLBBO

Code ISIN : CH1148983609

Date de cotation : 12 janvier 2022

Procédure de cotation : Admission technique

Nombre de titres composant le capital : 1 450 000

Valeur nominale des actions : 0,16 CHF

Listing Sponsor : Banque Delubac & Cie

A propos de BEBO HEALTH SA

BEBO HEALTH SA est spécialisé dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers et des professionnels. La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (marque SLIM SONIC), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) et des produits de nutrition (MAIDAY et NATUR'EFFECT).

Contacts

BEBO HEALTH SA

Jacques Borgognon

[email protected]

[email protected]

Listing Sponsor

Banque Delubac & Cie