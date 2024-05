28/05/2024 - 08:30

BD Multimedia annonce le lancement du jeu Olympus Game et de son token $OLYMP, par sa filiale Olympus Game AD. Ce lancement marque une avancée significative pour le jeu Olympus Game. Le token, introduit avec succès sur la blockchain, a été rapidement adopté par la communauté, suscitant une activité soutenue sur les plateformes d'échange et un intérêt croissant des détenteurs.

DÉPLOIEMENT TECHNIQUE ET ADOPTION DU MARCHÉ

Le smart contract de $OLYMP a été mis en place avec succès vendredi 17 mars vers 17h CEST, démontrant ainsi la capacité de la société et la plateforme à gérer des transactions sécurisées et efficaces. L'activité du token sur les échanges est accessible pour consultation et échange sur la plateforme swap 1inch.io à l'adresse suivante : 1inch OLYMP/USDT Swap .

PERFORMANCE DU TOKEN $OLYMP

Depuis son lancement, la valeur du token $OLYMP a connu une croissance de plus de 500%, passant de son point bas de $0.05028 à un point haut de $0.3902 en quelques jours. La capitalisation totale (marketcap) du token est supérieure à 150 Millions de USD. Pour plus de détails, l'ensemble des données marchés peuvent être consultées en temps réel sur CoinMarketCap .

ADOPTION PAR LA COMMUNAUTÉ

Depuis le lancement, près de 1000 transactions ont été effectuées sur la blockchain, et plus de 500 wallets crypto ont rejoint l'écosystème OLYMP en quelques jours seulement. Cette adoption rapide témoigne de l'enthousiasme et de la confiance de notre communauté.

STRATÉGIE PROGRESSIVE DE COMMUNICATION

La stratégie de communication étalée sur plusieurs semaines permettra d'élargir progressivement notre base d'utilisateurs à travers le monde, En utilisant des plateformes comme Discord et twitter pour des annonces directes avec un pilotage en temps réel , en s'appuyant sur les résultats de test systématiques avec 'une recherche de “viralité”.,la promotion doit s'amplifier et toucher de plus en plus de joueurs.

STRATÉGIE NOVATRICE ET PÉRENNE D'OLYMPUS GAME

Contrairement à d'autres jeux Play2Earn dont la valeur des tokens a chuté en raison d'une spéculation excessive, Olympus Game vise à attirer de véritables joueurs issus de l'écosystème des jeux vidéo. L'objectif est de créer une communauté croissante et passionnée qui ne pense pas uniquement à la revente des tokens pour réaliser leurs leurs gains, mais qui réinvestit dans le jeu pour renforcer leurs NFTs. Cette stratégie unique positionne Olympus Game à la croisée des mondes crypto et du jeu vidéo, s'ouvrant à une communauté plus large et passionnée de joueurs.

ENGAGEMENT CONTINU ET PERSPECTIVES FUTURES

Le token $OLYMP est au cœur de l'écosystème d'Olympus Game, offrant des opportunités de gain dans une ambiance ludique. La croissance rapide du token depuis son lancement indique clairement son potentiel à long terme dans l'univers des jeux blockchain. Nous sommes confiants , persuadés que la dynamique positive se poursuivra à mesure de l'élargissement de l'offre et du marché.

PLUS D'INFORMATIONS SUR OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game/

URL de l'application : https://app.olympus.game/

URL du jeu : https://play.olympus.game/ (se rendre sur l'URL de l'app pour créer un compte)

(se rendre sur l'URL de l'app pour créer un compte) Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game/

Réseaux sociaux :