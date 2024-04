A PROPOS DE BD MULTIMEDIA :



Un virage fintech-as-a-service qui se matérialise

BD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information et du Web3 :

La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM).

L'intégralité des rapports financiers, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, sont publiés sur le site Euronext. Ceux-ci sont consultables sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ».