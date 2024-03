19/03/2024 - 20:00

BD Multimedia annonce la signature d'un contrat d'obligations convertibles permettant une levée de fonds de 900 000 Euros. Cette opération stratégique permettra à l'entreprise de consolider ses ressources financières pour soutenir sa croissance et accélérer le développement de ses produits Fintech.

La signature d'un contrat d'obligations convertibles en actions ordinaires (les « OC »), avec la société Integra, a été décidée le Conseil d'administration en date du 18 mars 2024, faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 aux termes de sa huitième résolution afin de procéder à des augmentations de capital par émission de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'un investisseur partenaire. Pour la protection du la participation du partenaire, des des bons de souscription d'actions ordinaires « BSA anti-dilutifs » ont adossées aux obligations.

L'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 a, aux termes de sa 8è résolution, délégué au Conseil d'Administration sa compétence pour décider l‘émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières , au bénéfice d'un partenaire investisseur.



MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES OC

Cette approche de levée de fonds permet en cas de conversion à l'entreprise de rembourser la dette en actions ordinaires, tout en limitant la dilution pour les actionnaires existants. Le ratio de conversion s'élevant à trois euros préserve les intérêts des actionnaires minoritaires tout en fournissant les fonds nécessaires à la croissance de l'entreprise.

Les conditions très favorables de l'émission - un taux de 2.5% et un prix de conversion à 3 € - traduisent la confiance de notre partenaire.

Les OC seront émises en deux tranches de cent cinquante mille obligations (150.000) OC chacune. Le montant nominal total de chaque tranche sera ainsi égal à 450.000 euros. Elles ont une valeur nominale de trois (3) euros chacune. La première tranche des OC est émise ce jour et la seconde tranche sera émise le 15 mai 2024.Les OC arriveront à maturité le 18 mars 2027. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées par la société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant).

Les OC pourront être converties en actions ordinaires à tout moment à la demande du titulaire. Une obligation convertible donnera droit à la souscription d'une action ordinaire au prix de trois euros par action ordinaire. Le nombre d'actions maximum pouvant être émises à l'issue de la convertible des 300.000 OC s'élève à 300.000 actions.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES BSA ANTI-DILUTIFS

Chaque BSA ANTI-DILUTIFS donne droit à la souscription par son porteur, à sa discrétion, d'une action ordinaire nouvelle de la société.

Le nombre de BSA ANTI-DILUTIFS attachés à chaque tranche d'OC sera calculé afin que le porteur puisse, en cas d'augmentation du capital de la Société, maintenir sa participation au capital. A ce titre, les BSA ANTI-DILUTIFS seront exerçables en cas d'émission de nouveaux titres de capital ou d'exercice de valeurs donnant accès au capital émises par la société, ayant pour effet d'augmenter le capital de la société (une « Emission »).

Ce mécanisme permet le respect de tous les actionnaires et de ce nouveau partenaire car il servira uniquement dans le cas où une augmentation de capital supplémentaire aura lieu.



UNE OPÉRATION DE FINANCEMENT POUR CONCRÉTISER LE VIRAGE FINTECH

Cette levée de fonds intervient à un moment important pour BD Multimedia, alors que l'entreprise s'apprête à lancer ses produits Fintech, offrant de nouvelles fonctionnalités. Ces produits innovants sont conçus pour répondre aux besoins des consommateurs dans un marché en mutation ,au moment de la reprise des marchés de crypto-actifs. A ce titre, Le groupe annoncera prochainement la date de lancement du jeu Olympus Game et de sa crypto associée, le $Olymp ,ainsi que sa nouvelle activité d'immobilier fractionné.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette opération, qui témoigne de la confiance de notre nouveau partenaire dans notre vision et notre stratégie de croissance », déclare Daniel DORRA, le PDG de BD Multimedia. « Ces fonds supplémentaires et ce partenariat nous permettront d'accélérer le développement de nos produits Fintech et de renforcer notre équipe avec des talents clés, essentiels à notre croissance”.



UNE FINTECH ORIENTÉE VERS LES TECHNOLOGIES D'AVENIR

BD Multimedia reste déterminée à offrir des solutions innovantes et à rester à l'avant-garde de l'industrie Fintech. L'objectif du groupe est de continuer à s'orienter vers des marchés d'avenir et notamment les services liés aux nouvelles technologies liées à la blockchain. Cette levée de fonds marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif, tout en garantissant la préservation de la valeur pour ses actionnaires existants.

Grâce à ses expériences dans les domaines techniques, réglementaires et financiers, le Groupe est confiant sur son positionnement. BD MULTIMEDIA figure, à ce jour, parmi les seules sociétés cotées, enregistrées par l'AMF et agréées ACPR respectivement dans le domaine des crypto-actifs et du paiement, ce qui lui donne un avantage décisif.

A PROPOS DE BD MULTIMEDIA :

Un virage fintech-as-a-service qui se matérialise



BD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information et du Web3 : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF.



La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.



La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.



La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe.



La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.



La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM).



L'intégralité des rapports financiers, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, sont publiés sur le site Euronext. Ceux-ci sont consultables sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ».

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à la société et à ses activités. La société estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le rapport financier annuel disponible sur le site internet de la société (https://www.bdmultimedia.fr/), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels la société est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de la société ou que la société ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la société diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de la société dans un quelconque pays. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d'une offre d'achat ou de souscription ou de la sollicitation d'un ordre de souscription ou d'achat ni d'une offre de vente ou la sollicitation à une offre d'acheter, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs mobilières décrites ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S Securities Act. Aucune offre au public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux Etats-Unis.