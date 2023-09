25/09/2023 - 08:00

L'ensemble des équipes de la société BD Multimédia se réjouit de voir aboutir un projet conduit depuis plusieurs mois et permettant à la société de devenir PSAN (prestataire de services sur actifs numériques).

Ainsi, lors de sa séance du 5 septembre 2023, le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a approuvé la demande d'enregistrement de la société en qualité de PSAN.



UN VIRAGE FINTECH QUI SE MATÉRIALISE

Depuis quelque temps, une nouvelle équipe a été constituée afin de renforcer les efforts du Groupe sur les activités de paiement.

Les équipes ont concentré leurs efforts à mettre à jour et relancer les activités PSP et néo-bancaires avec une vision : à l'ère des “Super App” pour les particuliers et du banking-as-a-service pour les professionnels, BD MULTIMEDIA a les atouts pour répondre à tous les besoins du marché et deviendra un acteur incontournable !



L'ENREGISTREMENT PSAN EN COMPLÉMENT DES ACTIVITÉS DE PAIEMENTS PRÉEXISTANTES DU GROUPE

BD Multimédia a donc sollicité et obtenu l'enregistrement en qualité de PSAN en vue de fournir les services de :

conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ;

d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

tels que définis respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier.

A court et moyen terme, le Groupe prévoit les mises en place d'une solution de staking et d'achat-vente fiat-to-crypto, ainsi que du change crypto-to-crypto. Ces deux services financiers cryptoactifs s'inscrivent dans une stratégie de différenciation et d'élargissement des activités du Groupe et de ses filiales par rapport à leurs environnements concurrentiels respectifs (BtoB, BtoC, BtoBtoC).

A terme, le lancement d'une offre d'une NFT s'inscrit quant à elle dans une stratégie d'investissement et de diversification, notamment dans les secteurs du gaming, du sport et de l'art.



Daniel Dorra, Président du Conseil d'Administration, se félicite de cette étape :

“Le statut de PSAN est un complément essentiel à nos agréments. Nos outils, expériences et statuts réglementaires nous permettent maintenant de vendre des services blockchain attendus par le public de manière simple, massive et sécurisante.

Ainsi, nous réalisons la jonction du monde de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée (blockchain) sous la supervision de l'AMF, dans un cadre Français.”

Les applications permises par l'obtention de l'enregistrement PSAN sont donc nombreuses puisqu'applicables à tous les secteurs du Groupe, clients particuliers et professionnels.

Cet enregistrement s'inscrit pleinement dans le virage Fintech du Groupe et constitue une source importante de nouvelles fonctionnalités et opportunités sur lesquelles nous ne manquerons pas de communiquer le cas échéant.



LA STRATÉGIE DU GROUPE ORIENTÉE VERS L'AVENIR

L'ambition de BD Multimedia est de devenir un des acteurs de la Fintech les plus innovant du marché en s'appuyant sur :

La connaissance du marché : depuis la création de son premier produit de paiement en 2007, l'entreprise a acquis une connaissance approfondie du marché. Elle est apte à comprendre les nouveaux besoins des clients, les strates de marché, la concurrence, les réglementations en vigueur, etc.

L'innovation : la société recherche en permanence de nouvelles façons d'apporter de la valeur à ses clients. Elle est en mesure de suivre les dernières tendances technologiques et financières et de les intégrer dans les offres de produits ou de services du groupe. C'est dans ce cadre que BD Multimedia a démarré, en 2021, une nouvelle page de son histoire en investissant dans les technologies de la blockchain. BD Multimedia est le premier établissement de paiement en France, coté en bourse et bénéficiant de produits liés à la blockchain. Nous ne sommes encore qu'au début des révolutions que vont apporter ces technologies .

La flexibilité : Les Fintech doivent être en mesure de s'adapter rapidement aux changements du marché. Pour cette raison, le groupe a mis en place des filiales, organisées en "mode startup", et dédiées à des marchés à forte croissance.