26/04/2023 - 17:45

MEETING STRATÉGIQUE INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES

La société organise une visio-conférence le mercredi 17 mai 2023 à 17h45, heure de Paris.

Lors de cette conférence, la société présentera sa filiale OLYMPUS GAME AD et la stratégie du jeu Olympus Game. La présentation débutera à 17h45, heure de Paris et inclura une session de questions/réponses.

Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire au préalable via ce lien :

https://bdmultimedia.typeform.com/meet-may-2023



OLYMPUS GAME, UN JEU "PLAY TO EARN" BASÉ SUR LA BLOCKCHAIN

Pour rappel, Olympus Game est un jeu "play to earn" basé sur un gameplay de type "tower rush" en 3D. Le récit se déroule à l'époque de la mythologie grecque. Le jeu intègre les technologies de la blockchain et des NFT. Olympus Game sera disponible sur la blockchain BNB de Binance et sera jouable sur mobile et sur ordinateur.

Pour le joueur, le but est de détruire les colonnes et le temple de l'adversaire tout en protégeant son camp. Le joueur peut collecter et améliorer ses cartes NFT pour les revendre (place de marché interne) ou les mettre à disposition dans le système de "scholarship" (bourse de location de cartes NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser).

L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.

La version Alpha du jeu a été lancée en novembre 2022 pour tous les détenteurs de token $OLYMP et/ou de NFT. La date du lancement de la version Beta ouverte au public sera annoncée prochainement.



LA PLACE DE MARCHÉ NFT OLYMPUS GAME

La place de marché Olympus Game est un site qui présente tous les NFT dédiés au jeu Olympus Game qui sont en vente.

Les utilisateurs de la place de marché peuvent vendre et acheter :

des box NFT,

des personnages du jeu,

des pierres évolutives.

Tous les prix sur la place de marché sont $BUSD. Les échanges passeront en $Olymp au moment où le token sera listé.

Pour visualiser la place de marché, il suffit d'avoir un wallet crypto (exemple metamask) et de se connecter à l'URL suivante : https://app.olympus.game/marketplace/market/all-items

Tous les utilisateurs détenteurs de token ou NFT ont déjà un accès direct à la place de marché.



PLUS D'INFORMATIONS SUR OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game

Url de la marketplace : https://app.olympus.game

Réseaux sociaux :