BD MULTIMEDIA présente les dernières avancée de sa filiale Olympus Game AD :

la vente limitée des NFT de la collection "ATLAS légendaire",

le lancement de la place de marché officielle Olympus Game.

Pour rappel, le premier " round " de l'ICO s'est terminé le 30 mai 2022 et la société a vendu plus de 300 000 USD de token $Olymp. Malgré le contexte actuel de turbulence du marché boursier et cryptographique, le premier tour de l'ICO a été un véritable succès. Il a attiré des centaines d'investisseurs et des milliers de fans. La précédente vente de NFT a eu lieu fin septembre 2022.

OLYMPUS GAME continue d'attirer et de convaincre de plus en plus d'investisseurs en partageant ouvertement ses plans et en s'y tenant.

Olympus Game est un jeu "play to earn" basé sur un gameplay de type "tower rush" en 3D. Le récit se déroule à l'époque de la mythologie grecque. Le jeu intègre les technologies de la blockchain et des NFT. Olympus Game sera disponible sur la blockchain BNB de Binance et sera jouable sur mobile et sur ordinateur.

Pour le joueur, le but est de détruire les colonnes et le temple de l'adversaire tout en protégeant son camp. Le joueur peut collecter et améliorer ses cartes NFT pour les revendre (place de marché interne) ou les mettre à disposition dans le système de "scholarship" (bourse de location de cartes NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser).

L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.



VENTE LIMITÉE DES BOX NFT DE LA COLLECTION "ATLAS LÉGENDAIRE"

Cette collection est limitée à 350 Box NFT. La vente ouvrira le 12 novembre 2022 à 15h00 CEST.

Les Box NFT sont disponibles sur le site dédié https://nft.olympus.game/fr/ .

Ces NFT sont vendues en quantité limitée, à un prix attractif et donneront un fort avantage à son acquéreur sur les autres joueurs une fois le jeu sorti. Voici les bénéfices pour l'acquéreur des box NFT lors de cette vente :

Obtenir un personnage de jeu puissant en avant-première,

Entraîner les personnages dans l'application web Olympus Mini-Game déjà disponible,

Utiliser des personnages plus forts et déjà améliorés dans le jeu, qui sortira à la fin de l'année 2022,

Vendre ses NFTs sur la place de marché NFT.

Présentation de la Box "Atlas légendaire" :

1 héros garanti dans chaque boîte : Chiron, Minotaure ou Atlas,

la chance d'obtenir le personnage dans l'une des trois raretés : Commun, Or, Diamant,

60% de chances d'obtenir entre 800 et 3200 $OLYMP,

25% de chances d'obtenir 1 pierre évolutive,

100% de chance d'obtenir entre 40 et 200 poudre évolutive.

Pour la société Olympus Game, la stratégie des ventes de box NFT, au-delà du chiffre d'affaires obtenu par le biais de la vente, est de constituer une communauté forte de joueurs et de passionnés autour de ces collections et du jeu.

En effet, un achat lors de ces ventes permet au primo-accédant d'acquérir à bas coût un NFT de grande valeur dans le jeu. La valeur du NFT est fonction de la rareté du personnage et de sa force dans le jeu.

Une fois ses NFT détenus, l'acquéreur pourra, soit les revendre à prix plus élevé grâce à leur rareté, soit bénéficier d'un grand avantage à l'intérieur du jeu avec de plus forts gains issus des parties faites avec des personnages forts acquis dans les box.



LANCEMENT DE LA PLACE DE MARCHÉ NFT OLYMPUS GAME

La place de marché Olympus Game est un site qui présente tous les NFT dédiés au jeu Olympus Game qui sont en vente.

Les utilisateurs de la place de marché peuvent vendre et acheter :

des box NFT,

des personnages du jeu,

des pierres évolutives.

Tous les prix sur la place de marché sont $BUSD. Les échanges passeront en $Olymp au moment où le token sera listé.

La place de marché est une fonction importante pour le jeu et sa communauté, car elle permet une simplification des échanges entre acheteurs et vendeurs des NFT Olympus Game.

Pour visualiser la place de marché, il suffit d'avoir un wallet crypto (exemple metamask) et de se connecter à l'URL suivante : https://app.olympus.game/marketplace/market/all-items

Tous les utilisateurs du mini-jeu ont déjà un accès direct à la place de marché.



PLANNING DE LANCEMENT DU JEU OLYMPUS GAME

La prochaine grande étape de Olympus Game est la sortie de la version alpha jouable en "free to play" en fin d'année 2022.

La feuille de route détaillée est disponible à l'adresse : https://olympus.game/#roadmap



PLUS D'INFORMATION SUR OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game/

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game/

URL de la vente des NFT : https://nft.olympus.game/

URL du mini-jeu et de la place de marché : https://app.olympus.game/

