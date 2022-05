11/05/2022 - 07:00

Le groupe BD Multimedia annonce la publication de son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Si les années COVID furent très difficiles, ralentissant, notamment, la concrétisation de partenariats décisifs, le Groupe a investi dans de nouveaux produits d'avenir à l'aide d'un socle solide d'outils techniques et de compétences financières permettant une forte capacité de croissance future.

Au deuxième semestre 2021, le Groupe a démarré une nouvelle page de son histoire, avec une stratégie ambitieuse de positionnement sur le marché très porteur des NFT.

Le groupe ambitionne désormais de devenir un véhicule d'investissement orienté vers des marchés d'avenir et notamment les services liés aux nouvelles technologies "blockchain".

Grâce à ses expériences dans des domaines techniques, réglementaires et financiers, le Groupe est confiant sur son positionnement. La maison mère est d'ailleurs la seule société à ce jour agissant dans le domaine des NFT et établissement de paiement, ce qui lui donne un avantage décisif pour le futur.

En quelques mois, le Groupe a démontré qu'il pouvait avancer très vite avec la création de 2 startup dans le domaine des NFT, et une nouvelle en 2022 dans le domaine du P2E (jeu vidéo play to earn). Sur ce dernier projet, une ICO (initial coin offering) est en cours et a déjà permis de lever près de 250 000 USD, dans un contexte de marché financier et crypto-actifs défavorable.

À partir de 2021, l'attractivité de notre titre s'est fortement accrue, notamment grâce aux actions suivantes mises en place par le Groupe : cotation continue, communication régulière sur les projets, conférences en ligne, etc.

Nous continuerons dans cette voie dans l'intérêt de nos actionnaires.

L'intégralité du rapport financier 2021, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, est publié sur le site Euronext.

Ce rapport est consultable sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ».

Les actionnaires vont recevoir au cours du mois de mai leur convocation pour l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 14 juin 2022.