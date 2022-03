23/03/2022 - 18:05

La société annonce le passage de la version alpha à la version beta de METACOLLECTOR.

La version beta est une version fonctionnelle attendant d'être enrichie en termes d'expérience et d'offres. Cette version est destinée à un public averti de testeurs et partenaires dont les retours permettront la finalisation du produit pour le lancement officiel.

Depuis la reprise de l'activité en début d'année, les développements ont avancé très rapidement :

Le visualiseur de collection METACOLLECTOR standard est disponible en beta et fonctionnel sur le site metacollector.art . Il se connecte à la blockchain Tezos pour identifier les fragments qu'un collectionneur possède, puis les combine en une œuvre générative unique en temps réel.

Les échanges avec des artistes génératifs ont démarré. Suite à ces collaborations, un modèle open source sera publié pour que tout artiste génératif puisse créer sa propre version du visualiseur de fragments. Les collaborations offriront, aux collectionneurs et collectionneuses de fragments, des combinaisons différentes et originales.

14 premiers fragments en haute résolution ont été publiés. Les objectifs de cette publication sont de : permettre un test en taille réelle du fonctionnement de METACOLLECTOR; attirer l'attention d'artistes génératifs ; construire progressivement une communication de créateurs prescripteurs, par étapes.

Les canaux de base de la communication NFT sont en place (Twitter, Discord).

Une stratégie itérative de développement commercial :

La société souhaite apporter un éclairage sur le développement de startups dans le Groupe et notamment clarifier ses attentes de premier retour sur investissement pour METACOLLECTOR.

Dans l'univers des startups, il est habituel et souvent préférable de construire les produits, de manière progressive, avec les retours de la communauté la plus active et la plus intéressée par le produit, permettant de construire une niche d'utilisateurs et utilisatrices, qui s'élargit progressivement.

Quand le grand public découvre une startup, elle existe en réalité depuis longtemps : à l'instar de Roblox, que le grand public adulte ne découvre que depuis 2 ou 3 ans, alors qu'il existe depuis… 2004 !

Les produits complets que nous connaissons aujourd'hui comme Instagram, Twitter, ou même Fortnite ont été développés sur plusieurs mois et pour certains, plusieurs années avant d'atteindre leur version finale, avec des itérations permettant à chaque fois d'améliorer le produit et son adéquation aux usages et besoins.

METACOLLECTOR est un projet récemment lancé, et il lui faudra encore quelques mois pour atteindre sa première phase de maturité.

Prochaines étapes de développement de METACOLLECTOR :

Distribution de nouveaux fragments pour atteindre une masse critique dans la collection,

Augmentation progressive de la communication au travers de collaborations centrées sur l'environnement NFT Tezos,

Publication d'un kit open source pour que tous les artistes génératifs Tezos puissent aisément créer leurs propres visualisateur (générateur de canvas) de collection de fragments METACOLLECTOR, sans changer leurs habitudes de développement créatif,

De l'autre côté, développement de l'outil public de mise en vente de séries de fragments par tout artiste traditionnel (illustration, peinture…). Ces fragments peuvent être collectionnés et intègrent les canvas des collectionneurs.