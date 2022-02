21/02/2022 - 07:15

BD MULTIMEDIA a effectué une visio-conférence le 8 février 2022. Lors de cet évènement, la société a notamment présenté :

la stratégie du groupe avec la création de filiales en mode "start-up",

les atouts de l'entreprise sur le marché des NFTs,

le potentiel naissant sur les NFTs et ses objectifs de part de marché,

les détails sur le produit de sa nouvelle filiale METACOLLECTOR.

La société informe les actionnaires qui n'auraient pas pu y participer que l'enregistrement de la visio-conférence a été publié sur le lien suivant : https://bit.ly/replay_8fev22

Comme exposé lors de la conférence, BD Multimédia est dotée des compétences techniques et réglementaires essentielles sur ces nouvelles technologies. La société est confiante dans le fait d'aboutir à de très bons résultats, grâce notamment à :

Ses larges compétences techniques qui lui permettent d'envisager les développements sereinement : 35 ans d'expérience dans l'IT.

Sa maîtrise des enjeux de cybersécurité, pris en compte depuis des années pour ses outils de service de paiement.

Sa connaissance profonde des enjeux réglementaires, ce qui lui permet de se préparer aux réglementations en place (PSAN) et d'anticiper les réglementations à venir (MiCA).

Son agrément de paiement qui lui donne la possibilité d'accepter des paiements en devises FIAT (EUR, USD, etc.) et pas uniquement en crypto, comme c'est actuellement le cas pour de nombreux projets NFT.

Sa vision périphérique sur les secteurs d'activités qui seront révolutionnés par les NFT : depuis 2007, la division paiement de la société a apporté ses services à plus de 250 000 entreprises sur des secteurs variés.

Sur le marché des NFT, BD Multimédia aborde donc aujourd'hui avec confiance, une nouvelle étape de son histoire, avec des compétences uniques, sur un marché en fort démarrage.

Daniel DORRA, Président de BD MULTIMEDIA commente :

« Nous sommes à l'aube d'une révolution avec la blockchain. Chez BD Multimédia, nous avons l'expérience et le recul nécessaires pour prendre une place importante sur ce marché. La blockchain n'est pas une mode mais une véritable révolution technologique. C'est un marché que nous observons depuis plusieurs années déjà et qui se développe très vite. Il est temps de se positionner fortement dessus et c'est ce que nous allons faire dès 2022 avec UNIQUIRE et METACOLLECTOR. »

Pour rappel, la société a aussi publié, au sujet de METACOLLECTOR, un document descriptif de type "white-paper", en anglais, qui détaille :

le fonctionnement de la plateforme,

le business model associé à la vente de NFT,

le planning de développement,

le marché des collectionneurs et la gamification* de la collection.

Ce document est consultable en ligne : https://bit.ly/metacollector

* Le terme de gamification est un néologisme de langue anglaise. Le but de la gamification est de rendre une action plus ludique, de favoriser l'engagement de l'individu qui y participe et d'introduire éventuellement une dimension virale.