BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société Anonyme au capital de 3.359.767,05 euros

Siège social : 12, avenue de la Dame, Zone Euro 2000

30132 Caissargues

RCS de NIMES N° B 305 635 039

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2024

Le 19 décembre 2024,

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est tenue le 16 décembre 2024.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions présentées a été approuvé telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n° 135 du 08 novembre 2024 et BALO n°136 du 11 novembre 2024 et dans l'avis de convocation publié au BALO n°142 du 25 novembre 2024 et dans le journal LE REVEIL DU MIDI du 27 novembre 2024.