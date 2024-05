15/05/2024 - 18:00

Caissargues, le 15 mai 2024

En M€ 2022-2023 publié 2022-2023* retraité 2023-2024 publié Var. vs retraité Chiffre d'affaires 3ème trimestre 130,7 124,5 134,7 +8,2% Chiffre d'affaires 9 mois 380,2 367,3 395,2 +7,6%

*Chiffre d'affaires 2022-2023 retraité de l'effet périmètre lié à la cession de Distrimed le 4 décembre 2023 et de Sodimed et Promefa, entités suisses en cours de cession (voir en annexe la reconstitution du chiffre d'affaires)



Cession en cours des activités de Maintien à Domicile en Suisse

Le Groupe Bastide annonce être depuis début mai en cours de cession de ses filiales suisses Sodimed et Promefa, spécialisées dans la vente de matériel médical aux collectivités. Par application de la norme IFRS 5, les deux filiales sont désormais considérées comme des actifs destinés à être cédés et ne sont plus consolidées dans le chiffre d'affaires avec effet rétroactif depuis le début de l'exercice. Les 2 entités réalisent un chiffre d'affaires cumulé d'environ 10 M€ avec une marge d'EBITDA positive, mais nettement inférieure à la moyenne du Groupe.

Cette cession relutive devrait être finalisée durant le premier semestre 2024-2025. Elle entre dans la stratégie de cession d'actifs, ciblée sur ceux, disposant d'un faible potentiel de croissance organique et de création de valeur supplémentaire à court et moyen terme.

Pour une meilleure comparabilité, le chiffre d'affaires 2022-2023 est retraité de la contribution des filiales suisses et de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de la société Distrimed depuis le 4 décembre 2023.



Accélération de la croissance organique au troisième trimestre 2023-2024

L'activité est restée très dynamique au troisième trimestre avec une croissance organique1 élevée de +7,5%. Sur la période, le chiffre d'affaires s'élève à 134,7 M€, soit une croissance globale de +8,2%. Cette performance intègre la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an à hauteur de 0,6 M€ avec Oxigo et Occit'perf.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), qui représentent 63,3% du chiffre d'affaires du Groupe sur le trimestre, ont continué à porter la croissance du Groupe avec une croissance organique de +11,9% sur le troisième trimestre, comparée à 10,5% enregistrée sur le premier semestre. L'activité « Maintien à Domicile » ressort légèrement positive à +0,8% dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 395,2 M€, en hausse de +7,6%, dont +6,6% en organique.



Répartition du chiffre d'affaires 9 mois par métier

Maintien à domicile : le chiffre d'affaires ressort à 151,1 M€, en hausse de +0,5% à périmètre constant. Les activités locatives restent toujours plus dynamiques que les ventes pures sur les segments des collectivités et des magasins.

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 65,0 M€, en hausse de +1,1% à périmètre constant.

En magasins/internet, le chiffre d'affaires est stable et s'élève à 86,0 M€. L'activité en Magasins maintient son rythme de croissance par rapport au premier semestre, à + 1,5% avec un dynamisme plus marqué des activités locatives tandis que le contexte inflationniste continue d'impacter les ventes non remboursées.

L'activité « Respiratoire » confirme sa très bonne dynamique et enregistre une croissance organique de +12,8% comparé à +11,7% au premier semestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 137,6 M€, en hausse de 14,1% en données publiées, et représente désormais 56% des prestations de santé à domicile. La croissance reste forte en France tout comme en Angleterre et au Canada où le Groupe bénéficie d'un effet prix positif consécutif à des revalorisations tarifaires. La politique ciblée de croissance externe sur ce segment bénéficie à l'activité avec une très bonne performance de la société néerlandaise Oxigo consolidée depuis le 1er juillet 2023.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 106,5 M€, en hausse de +10,4% et de +8,4% en organique portée par l'excellente performance de l'activité Diabète et les performances solides de la Nutrition-Perfusion. La société Probace, consolidée depuis le 1er octobre 2022, réalise une excellente performance et contribue positivement à la croissance du segment Nutrition-Perfusion.

Les activités à l'international représentent 16,7% du chiffre d'affaires sur la période.



Perspectives 2023-2024 confirmées, ajustées des effets périmètre

Compte tenu de la bonne dynamique observée en particulier sur le marché des prestations de santé à domicile, le Groupe confirme ses perspectives 2023-2024.

Le Groupe Bastide vise ainsi un chiffre d'affaires annuel de 520 M€ (ajusté des effets périmètre) et une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le Groupe confirme sa volonté d'accélérer son désendettement à court terme en s'appuyant sur des cessions ciblées d'actifs, à l'image de celle de Distrimed ou de celles en cours en Suisse, et sur la progression de son free cash-flow opérationnel.

Bastide est de plus d'ores et déjà entré en discussions actives avec ses partenaires bancaires pour le refinancement de son crédit syndiqué actuel (dont les échéances majeures sont encore lointaines, en 2026) afin d'allonger la maturité de sa dette et de sécuriser sur le long terme l'ensemble de ses financements.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 le jeudi 29 août 2024 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2023-2024 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2022-2023 de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs destinés à être cédés





