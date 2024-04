08/04/2024 - 18:00

Caissargues, le 08 avril 2024

Présent au Royaume-Uni sur le marché de la prise en charge de l'assistance respiratoire à domicile depuis le rachat de Baywater Healthcare en 2018, Bastide annonce avoir été désigné par le NHS (National Health Service) comme opérateur exclusif en Assistance Respiratoire (oxygénothérapie) de la région East of England au Royaume-Uni.

Ce nouveau contrat, d'une durée de 7 ans, extensible à 10 ans, apportera un chiffre d'affaires additionnel d'environ 10 M€ par an. Le Groupe Bastide commencera à opérer dans cette région avant la fin de l'année 2024, une fois la phase administrative et légale finalisée.

Avec ce nouveau contrat, Baywater Healthcare est désormais l'opérateur exclusif dans 5 des 11 régions britanniques (East of England, North West, West Midlands, Wales, Yorkshire). Le Groupe conforte sa place de premier acteur local, avec plus de 37 000 patients désormais accompagnés en oxygénothérapie et un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 M€ en année pleine.

Cette couverture pourrait encore s'agrandir avec la région de Londres dont l'attribution est attendue prochainement, et pour laquelle le Groupe avait été désigné, avant le recours de l'opérateur en place actuellement.

Bastide renforce avec ce nouveau succès la part de ses activités à plus forte technicité et sa présence à l'international.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024 le mercredi 15 mai 2024 après bourse

