19/12/2023 - 17:45

Caissargues, le 19 décembre 2023

Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce la publication de la lettre aux actionnaires de décembre 2023. Cette lettre est consultable sur le site internet du Groupe www.bastide-groupe.fr, rubrique investisseurs.

Le Groupe Bastide invite ses actionnaires à s'inscrire sur le lien recevoir les informations du Groupe Bastide pour être destinataire par mail des prochaines lettres aux actionnaires.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Chiffre d'affaires semestriel 2023-2024 le mercredi 15 février 2024 après bourse

