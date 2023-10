31/10/2023 - 18:45

Le Groupe Bastide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 30 juin 2023.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.bastide-groupe.fr dans la rubrique « Investisseurs », section « Documentation », rubrique « Rapports financiers ».

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024 le 16 novembre 2023 après bourse

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).